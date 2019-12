Tretí december upozorní na problémy zdravotne postihnutých ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. decembra (TASR) - Podporovať aktívnu účasť zdravotne postihnutých ľudí v živote spoločnosť - realizovanie Programu OSN o trvalo udržateľnom rozvoji do roku 2030. To je v roku 2019 téma Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, ktorý pripadá na 3. decembra. Tento deň sa pripomína od roku 1992. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) 13. decembra 2006 schválilo Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím.Aj na základe témy, zvolenej pre tento rok, má Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím upriamiť väčšiu pozornosť na rozšírenie možností zdravotne postihnutých ľudí v kontexte dosiahnutia Cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030.Lídri celého sveta sa zaviazali skoncovať s chudobou a bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti na historickom summite OSN v New Yorku v septembri 2015. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na svete, ale aj pre planétu Zem ako takú. Sedemnásť Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré jednomyseľne prijalo 193 krajín, predstavuje nový univerzálny štandard pre rozvoj, v ktorom sa myslí na všetkých obyvateľov planéty.Generálny tajomník OSN António Guterres 11. júna 2019 predstavil Stratégiu OSN pre inklúziu zdravotne postihnutých v súlade so svojím zámerom urobiť z OSN inkluzívnu a otvorenú organizáciu pre všetky ženy a všetkých mužov.Medzi ciele tohto dňa patrí zvyšovanie povedomia o tom, čo môže spoločnosť získať začlenením zdravotne postihnutých ľudí do každej oblasti života - politického, spoločenského, ekonomického i kultúrneho.Zdravá populácia sa má usilovať pochopiť problémy, ktorým sú vystavení postihnutí.V problematike zdravotne postihnutých sa významným stal rok 2008, lebo vtedy 3. mája vstúpil do platnosti Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím, ktorý legislatívne zaväzuje členské štáty, aby práva postihnutých podporovali a chránili.Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím prijalo VZ OSN 13. decembra 2006. Vtedajší slovenský prezident Ivan Gašparovič podpísal Dohovor 26. septembra 2007.Začiatkom novej etapy na ceste k plnému uplatňovaniu ľudských práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku sa stal 25. jún 2010. V ten deň pre Slovensko nadobudol účinnosť Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol, oba schválené Valným zhromaždením OSN 13. decembra 2006.Medzinárodný deň hendikepovaných, ktorý niektoré zdroje označujú aj ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, vyhlásilo VZ OSN 3. decembra 1992 na záver Desaťročia OSN pre hendikepované osoby (1983-92). Počas tohto obdobia sa uskutočňovali akcie a prijímali opatrenia s cieľom upozorniť zdravú verejnosť na situáciu postihnutých a na spôsoby, ako zlepšiť ich život.VZ OSN vyzvalo členské štáty OSN, aby si pripomínali 3. december a počas neho posilňovali názor na integráciu postihnutých do spoločnosti.V Európskej únii sa problematikou postihnutých zaoberá mimovládna organizácia Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF). Táto medzinárodná nezisková organizácia vznikla v roku 1996 na základe aktivity organizácií zdravotne postihnutých osôb.Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike ako člen EDF sa s ostatnými členmi EDF usiluje o lepšie podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím na tejto úrovni.Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia 2010-2020 je zameraná na zlepšenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na odstránenie prekážok v každodennom živote.