Tretina Slovákov považuje svoj osobný život v roku 2019 za lepší

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Tretina Slovákov, 31 percent, považuje svoj osobný život v roku 2019 za lepší, ako očakávali na jeho začiatku. Približne 18 percent ho považuje horší. Pre polovicu obyvateľstva bol tento rok približne rovnaký. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Realizovala ho agentúra Go4insight na vzorke 1000 respondentov na prelome novembra a decembra 2019. TASR o tom informoval managing partner Go4insight Rastislav Kočan.Za posledné tri roky bol rok 2019 hodnotený celkovo najpriaznivejšie.uviedol Kočan.Z prieskumu vyplýva, že tento rok prevýšil očakávania všetkých skupín Slovákov.povedal Kočan.Najspokojnejší boli v roku 2019 podľa prieskumu mladí ľudia do 19 rokov. Pre viac ako polovicu mladých do 30 rokov bol lepší ako ich očakávania.skonštatoval Kočan. U ľudí starších ako 60 rokov podiel nespokojných prevyšoval tých spokojných.Pre viac ako dve pätiny ľudí bol rok 2019 lepší z pohľadu rodiny či partnerských vzťahov, poukazuje Kočan. Druhým dôvodom bola spokojnosť so svojim osobným životom a tretím bolo zlepšenie finančnej situácie.Najčastejší dôvod, prečo bol rok 2019 horší, uvádzali Slováci zhoršenie svojho zdravotného stavu. Finančná situácia bola druhým najdôležitejším dôvodom negatívneho hodnotenia. Jedna tretina Slovákov spomenula zhoršenie politickej situácie na Slovensku, priblížil Kočan.