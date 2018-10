Tretina starostov Prievidzského okresu nemá vo voľbách protikandidáta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prievidza 10. októbra - Približne v tretine obcí Prievidzského okresu sa o funkciu starostu v nadchádzajúcich novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí bude uchádzať iba jeden kandidát. Vo všetkých prípadoch ide o súčasných starostov a starostky. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov.Prievidzský okres tvorí 48 obcí a štyri mestá. V 15 obciach sa o funkciu starostu budú uchádzať iba tí súčasní. Ide o Dlžín, Kocurany, Kostolnú Ves, Lazany, Liešťany, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Oslany, Podhradie, Poluvsie, Ráztočno, Rudniansku Lehotu, Seč, Tužinu a Zemianske Kostoľany. Pred štyrmi rokmi nemalo protikandidáta v okrese deväť starostov a starostiek. Naopak, šesť kandidátov na starostu zaregistrovala volebná komisia v Diviakoch nad Nitricou.V deviatich obciach okresu by mala s určitosťou v novembri nastať na starostovskej stoličke zmena. Súčasní predstavitelia obcí sa tam totiž o svoju funkciu opätovne nebudú uchádzať. Ide o Bystričany, Čavoj, Kľačno, Koš, Lehotu pod Vtáčnikom, Nedožery-Brezany, Porubu, Nitrianske Pravno a Sebedražie.