Tretina užívateľov internetu nevie, ako si má ochrániť online súkromie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - S neustále narastajúcim objemom osobných údajov, ktoré ľudia zdieľajú na internete, už viacerí rezignovali na akékoľvek pokusy chrániť si online súkromie, pretože si myslia, že sú odsúdené na neúspech. Spoločnosť Kaspersky Lab nedávno zistila, že až jeden z troch používateľov (32,3 %) nevie, ako si zabezpečiť svoje súkromie v online prostredí.Táto bezmocnosť riešiť problémy týkajúce sa digitálneho súkromia, nazývaná aj únava z ochrany súkromia (privacy fatigue), vedie často k nadmernému zdieľaniu údajov na sociálnych sieťach a podceňovaniu bezpečnostných rizík. Teraz však rozhodne nie je správny čas poľaviť na ostražitosti. Ľahostajný postoj k ochrane súkromia by mohol urobiť ľahký terč pre kyberzločincov.V čase, keď sa deväť z desiatich ľudí (89,3 %) pripája na internet niekoľkokrát za deň, sa tento niekdajší fenomén stal neoddeliteľnou súčasťou moderného života. Na druhej strane predstavuje obrovskú výzvu pre používateľov, udržať si všetky svoje osobné údaje pod kontrolou. Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti 17 % ľudí už našlo svoje údaje, resp. údaje niekoho z rodiny tam, kde nemali byť – na verejne prístupnej doméne. A v prípade rodičov detí do 18 rokov toto číslo vzrástlo na takmer štvrtinu (22,3 %).Márne snahy stať sa menej viditeľnými na internete nakoniec môžu doviesť do stavu tzv. únavy z ochrany súkromia. Táto únava je úzko spojená s konštantným žitím v neustálom strese a s pretrvávajúcim pocitom, že niekto ďalší zneužíva osobné informácie a akýkoľvek odpor je zbytočný. Niektorí ľudia žijú v domnienke, že nemajú dostatok sily postaviť sa proti narúšaniu svojho súkromia. Tretina (32,3 %) ani nevie, ako môže plne chrániť svoje súkromie online a jeden z desiatich ľudí (13 %) už stratil záujem o to, ako by si mohol zlepšiť svoju ochranu súkromia.Táto bezmocnosť týkajúca sa otázok ochrany súkromia však ovplyvňuje správanie ľudí v online prostredí. Pätina (19 %) nevyvíja žiadnu extra snahu (ako napríklad pravidelné mazanie histórie vyhľadávania či využívanie špeciálnych nástrojov na blokovanie funkcií sledovania online aktivít používateľov) pri zabezpečovaní svojho súkromia, keď surfujú po internete zo svojich zariadení.Táto dlhotrvajúca apatia však môže viesť k veľkým problémom. V súčasnosti existuje mnoho kybernetických zločincov, ktorí sú pripravení zarábať na súkromí iných a profitovať z manipulácie osobných údajov používateľov.