Tretina žien v Európskej únii pracuje na čiastočný úväzok

Bratislava 24. októbra (TASR) - Na Slovensku vlani pracovalo na čiastočný úväzok len 8 % žien a 4 % mužov. V porovnaní s Európskou úniou (EÚ) Slovensko zaostáva, keďže v rámci nej čiastočný úväzok využilo 32 % žien a 9 % mužov. Upozornila na to vo svojej analýze Slovenská sporiteľňa na základe údajov Eurostatu.Zosúladenie pracovného a rodinného života vedie mnohé ženy v rámci 28 krajín EÚ k tomu, aby sa zamestnali na čiastočný úväzok.priblížila analytička sporiteľne Lenka Buchláková. Najmenej ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok bolo v Bulharsku, kde na čiastočný úväzok pracovali len 2 % žien aj mužov.Čiastočný pracovný úväzok alebo skrátený pracovný čas má svoje výhody aj nevýhody. V mnohých európskych krajinách ho ľudia využívajú, pretože majú viacero pracovných aktivít naraz. Pre ženy je neraz výhodou to, že sa môžu viac venovať rodine a deťom. Na druhej strane, pracovať na čiastočný úväzok znamená aj nižšiu mesačnú mzdu.doplnila Buchláková.Z hľadiska okolitých krajín majú výrazný podiel skrátených pracovných úväzkov Rakúšania, v prípade žien ide takmer o polovicu. Podľa analytičky to súvisí s tým, že v krajine, ktorá sa drží tradícií, stále prevláda stereotyp, že muž je živiteľom rodiny a žena sa viac stará o domácnosť a rodinu. Mnoho mužov si v prípade čiastočného úväzku popri práci dopĺňa vzdelanie.Vlani bola v EÚ miera nezamestnanosti žien na úrovni 7,9 % a u mužov 7,4 %. V 13 členských štátoch bola miera nezamestnanosti vyššia u žien, v 12 krajinách u mužov a v Belgicku, Luxembursku a Poľsku bola rovnaká. Štatistiky ukázali, že nezamestnanosť je stále vyššia u žien ako u mužov. Pozorovať to možno v Grécku či v Španielsku. Najväčšie rozdiely v opačnom prípade, teda, že nižšia miera nezamestnanosti bola u žien ako u mužov, boli v Litve a v Lotyšsku.