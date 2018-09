Trh dobrovoľníctva priblíži záujemcom rôzne formy pomoci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 11. septembra (TASR) - V sobotu (15.9.) sa koná štvrtý ročník Trhu dobrovoľníctva v Starej tržnici v Bratislave. Predstaví sa 30 neziskových organizácií a občianskych združení so svojimi dobrovoľníckymi ponukami. Niektoré aktivity si môžu záujemcovia vyskúšať priamo na mieste. Informovala o tom PR manažérka Bratislavského dobrovoľníckeho centra Zuzana Majerčíková.,” uviedla Majerčíková.Počas celého týždňa si ľudia môžu vybrať z rôznorodej ponuky dobrovoľníckej práce. Zapojiť sa do dobrovoľníctva môže každý, nie sú potrebné žiadne špeciálne schopnosti či zručnosti, len chuť pomáhať. Organizácie potrebujú napríklad skrášliť svoje okolie, poumývať okná, vyrábať sa budú dekoratívne sviečky, keramika či hračky pre deti z detských domovov. Niektoré organizácie potrebujú pomôcť s databázami či administratívou." vysvetľuje Majerčíková.Minulý rok sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 4535 dobrovoľníkov, ktorí venovali pomoci druhým dokopy 10.904,5 dobrovoľníckych hodín bez nároku na odmenu.