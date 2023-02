Trhu s ojazdenými autami sa darí, AURES Holdings mal najlepšie januárové predaje v histórii

TOP 10 najpredávanejších vozidiel v sieti AAA AUTO





1.

Škoda Octavia





2.

Škoda Fabia





3.

Škoda Superb





4.

VW Passat





5.

VW Golf





6.

Ford Focus





7.

Hyundai i30





8.

Kia Ceed





9.

Škoda Karoq





10.

Hyundai Tucson







Aké sú dôvody vysokého záujmu o jazdené autá?

9.2.2023 (SITA.sk) -"Výsledky predajov ojazdených a zánovných vozidiel za prvý mesiac nás príjemne prekvapili. Napriek tomu, že január býva tradične jedným z najslabších období, tento rok sa naopak predáva veľmi dobre. Počet 7 281 predaných vozidiel je najvyšší objem, aký sa nám v mesiaci január podarilo predať od vzniku spoločnosti v roku 1992. Svojím objemom sa vyrovnal napríklad vlaňajšiemu septembru alebo októbru, teda inak tradične najsilnejším mesiacom roka. Z údajov za január to tak vyzerá, že sezóna začala nastupovať skoro o tri mesiace skôr, než je obvyklé," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama prevádzkuje. Za zvýšením predajov Topolová vidí aj zameranie skupiny na zlepšenie zákazníckeho servisu. "To sa prejavuje vo vyššom celosvetovo uznávanom indexe zákazníckej skúsenosti NPS a v zlepšujúcom sa hodnotení pobočiek vo vyhľadávači Google, kde sa všetky pobočky už dostali nad hodnotu 4," dodala.Medzi dôvodmi vysokých predajov AURES Holdings vidí spoločnosť niekoľko faktorov - od počasia až po zmenu v skladbe ponuky či vývoja cien palív. "Už koncom minulého roka, ktorý bol sám o sebe v predajoch rekordný, sme skladbu vozidiel v našej ponuke začali viac prispôsobovať meniacim sa preferenciám zákazníkov. Vďaka robustnej výkupnej infraštruktúre, a to nielen v Česku, ale aj na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Nemecku a nákupnej analytickej technológii dokážeme rýchlejšie reagovať na meniace sa podmienky na trhu a prispôsobiť skladbu ponuky aktuálnemu dopytu. Ľudia sa viac zaujímajú o benzínové automobily, zvyšuje sa aj dopyt po vozidlách s alternatívnymi pohonmi, vrátane hybridov a elektromobilov," doplnila K. Topolová."Záujem je aj o zánovné automobily, ktoré sa nám do ponuky darí dopĺňať vďaka výkupu v rámci našej spoločnosti Driverama pôsobiacej v Nemecku," povedal prevádzkový riaditeľ AURES Holdings Petr Vaněček. Podľa neho sa opäť potvrdzuje, že sa predaju ojazdených áut darí dobre aj v ťažších obdobiach ekonomického cyklu, pretože to je racionálny a ekonomickejší variant zabezpečenia mobility. "Napriek inflácii a ťažšej ekonomickej situácii ľudia potrebujú jazdiť," podotýka Petr Vaněček.Informačný servis