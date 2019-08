Tri európske firmy dostanú cenu za najabsurdnejšiu dopravu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 19. augusta (TASR) - Cenu za najabsurdnejšiu a ekologicky najzbytočnejšiu dopravu by v roku 2019 mali získať firmy zo Švajčiarska, Nórska alebo obchodný reťazec Aldi pôsobiaci na jednotnom trhu Európskej únie (EÚ). Uviedla to v pondelok tlačová agentúra DPA.Cenu za najabsurdnejšiu dopravu, ktorá je výsledkom hlasovania cez internet, udeľuje švajčiarska mimovládna organizácia Alpine Initiative bojujúca proti environmentálne neudržateľnej doprave. Prvoradým cieľom tohto združenia je chrániť alpský región pred negatívnymi účinkami tranzitnej dopravy.Alpine Initiative na prvú cenu v oblastinominovala švajčiarsku spoločnosť dodávajúcu balený horský vzduch do Ázie. Firma Swiss Air Deluxe tvrdí, že jej produkt je prospešný pre pľúca, srdce a pomáha potencii, organizácia Alpine Initiative však zdôraznila, že dodávka horského vzduchu zo Švajčiarska do krajín, ako je napríklad Thajsko, vyprodukujeoxidu uhličitého ako dýchanievzduchu v tejto krajine. Balený horský vzduch k svojim ázijským zákazníkom za pomoci kamiónov a lodí prekoná najmenej 19.800 kilometrov.Druhým nominantom je podľa mimovládnej organizácie fľašková voda Voss z Nórska, ktorá sa po preprave viac ako 1500 kilometrov pomocou lodí a nákladných automobilov dostane do supermarketov reťazca Migros vo Švajčiarsku. Z hľadiska tvorby emisií CO2 ide o produkt, ktorý je 7180-krát horší ako konzumácia vody z lokálnej vodovodnej siete.Tretí produkt, ktorý si zaslúži neželané ocenenie, je šunka vyrobená z ošípaných chovaných v Holandsku, ktorých mäso sa následne spracováva v Taliansku, potom sa balí v Rakúsku a nakoniec sa predáva v obchodoch siete Aldi vo Švajčiarsku. Od chovu ošípaných až po predajne vo Švajčiarsku tento produkt zanecháva uhlíkovú stopu na dĺžke 1717 kilometrov a vyprodukuje deväťkrát viac emisií CO2 ako šunka vyrobená vo Švajčiarsku.uviedol predseda Alpine Initiative Jon Pult v správe pre médiá.Podľa DPA však firmy nominované na túto cenu bránia svoju komerčnú činnosť. Zakladateľ Swiss Air Deluxe Markus Klinkmüller uviedol, že balený alpský vzduch smeruje do Ázie vďaka nevyužitej kapacite prepravných lodí vracajúcich sa do Ázie po vyložení tovaru v Európe. Obchodná sieť Migros upozornila na to, že viac ako 60 % balenej vody, ktorú predáva vo svojich obchodoch, pochádza z prameňov vo Švajčiarsku, a skupina Aldi odkázala, že vynakladá veľké úsilie na optimalizáciu svojho logistického reťazca s cieľom zabezpečiť čo najkratší prepravný čas s čo najväčším využitím prepravnej kapacity kamiónov.