Tri opozičné strany chystajú na výročie Nežnej revolúcie zhromaždenie na bratislavskom Námestí SNP

8.11.2024 (SITA.sk) - Opozícia si pripomenie 35. výročie Nežnej revolúcie spoločným zhromaždením, ktoré bude 17. novembra o 17:30 na Námestí SNP v Bratislave. Organizujú ho strany Progresívne Slovensko „Budúcu nedeľu si pripomenieme udalosti Novembra, ale vyšleme aj jasný signál tejto vláde. Nenecháme sa zastrašiť. Nenecháme si obmedziť slobodu, ani kamerovými systémami, ani tajnou službou. Nenecháme sa unášať späť do Ruska,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka Pripomenul, že november 1989 umožnil miliónom ľudí na Slovensku žiť v slobode a pravde, dal im priestor cestovať, študovať a prejavovať svoj názor.„Stretnime sa 17. novembra a ukážme, že milujeme našu vlasť, že si budeme slobodu a demokraciu chrániť a nenecháme si ich ukradnúť jedným frustrovaným, unaveným premiérom, ktorého ženie už iba pomsta,” zdôraznil Šimečka. Na zhromaždení vystúpia politickí predstavitelia, osobnosti občianskej spoločnosti a pamätníci Novembra.Predseda SaS Branislav Gröhling poukazuje na to, že zatiaľčo Smer oslavuje svoje 25. výročie, ľudia na Slovensku sa majú horšie.„Namiesto lepšej budúcnosti sme svedkami extrémneho zdražovania, odchodu lekárov a policajtov a rozvratu kultúry. Trpíme vládu, ktorá namiesto pomoci občanom znižuje tresty pre zločincov, sebe zvyšuje platy a ľuďom zvyšuje dane. Je čas na zmenu,“ povedal.Tak ako bol 17. november symbolom zmeny, víťazstva slobody a slušnosti nad totalitou, po roku vlády Roberta Fica musia dať podľa neho ľudia jasne najavo, čo si o tejto vláde myslia. Slovensko si zaslúži vládu, ktorá bude slúžiť ľuďom, dodal.Predseda KDH Milan Majerský pripomína, že 17. november bol aj o tom, že sme už nechceli žiť v krajine, kde sme nemohli verejne prejavovať svoju vieru, kde sloboda svedomia a sloboda myslenia nič neznamenali a to, čo si máme myslieť, nám nariaďovala štátna ideológia.„Musíme byť na pozore, aby sme nezistili, že opäť nám tu niekto berie slobodu. Sloboda je o tom, že sa človek môže rozhodnúť sám dobrovoľne pre konanie dobra,“ prízvukuje.V čase Nežnej revolúcie mal Majerský 18 rokov a ako spomína, do svojej práce – Levočských strojární – vtedy priniesol letáky a položil ich na stôl.„Kolegovia na ne so strachom pozerali. Povedal som im, že nech sa neboja, ide zmena, padnú komunisti, v Prahe sú už študentské protesty. Vtedy sme boli mladí, odvážni a takí máme byť vždy. Ako povedal sv. otec Ján Pavol II. ´Nebojte sa !´, a to má byť hybnou silou aj dnes ako tomu bolo pred 35 rokmi," uzavrel Majerský.