Tri šance na výhru v hre LOTO každý týždeň

6.3.2025 (SITA.sk) -Od 7. marca 2025 sa LOTO "rozrastá" o tretie, piatkové žrebovanie. Pre hráčov to znamená viac príležitostí vyhrať zaujímavé sumy a zažiť moment napätia pri čakaní na výsledky. Pre ešte väčší zážitok pripravil TIPOS pre hráčov aj prémiové výhry – v piatkových žrebovaniach si 15 šťastlivcov až do 4. apríla rozdelí celkovo 150 000 eur, pričom každý z nich získa 10 000 eur. Stačí uzatvoriť na piatkové žrebovanie stávku s minimálne piatimi tipmi spolu s doplnkovou hrou JOKER, prípadne si vybrať rýchlu stávku typu "L" alebo "XL", alebo hrať LOTO prostredníctvom systémových stávok. Každý piatok budú vyžrebovaní traja výhercovia prémiovej sumy.Novú kampaň "Skúška šťastia" prináša TIPOS v spolupráci s kreatívnou agentúrou MullenLowe GGK. Reklamný spot režíroval Tomáš Řehořek a produkovala spoločnosť PROTOS Productions. Ústrednou postavou kampane je známa herečka Oľga Belešová, ktorá stvárňuje trafikantku s dávkou vtipu a láskavého humoru. Aj keď ide o rolu trafikantky, jej postava má mnoho čŕt, ktoré evokujú správanie učiteľky. "Trafikantka v našom spote je síce trochu prísna, ale zároveň láskavá. Vďaka tejto kombinácii vznikajú vtipné momenty, čo robí celý spot hravým a vnáša doň humor," opisuje svoju postavu. Atmosféra spotu pripomína skúškové obdobie, keďže tipovanie a podávanie stávok je plné napätia a očakávania."Tretie žrebovanie v hre LOTO je veľká novinka, ktorú sme chceli predstaviť hráčom originálnym a zábavným spôsobom. V kampani "Skúška šťastia" sme zachytili samotný moment tipovania – sústredenie, premýšľanie nad číslami a dokonca aj pokusy "odpisovať‘, presne ako na skúške. Spot vďaka tomu ponúka hravý pohľad na rituál podávania stávky, pričom v sebe nesie aj dávku napätia a očakávania. Spolupráca s Oľgou Belešovou priniesla do kampane energiu a humor, vďaka ktorým veríme, že si diváci spot rýchlo obľúbia," dopĺňa, manažérka odboru marketingu žrebov a lotérií spoločnosti TIPOS.Z nového spotu má radosť aj kreatívny riaditeľ MullenLowe GGK"Nájsť správny pomer medzi retrom a modernom je vždy náročné. Špeciálne, ak musíte s takýmto klasickým produktom osloviť aj mladšie ročníky. Spoločný menovateľ rôznych generácií je však určite pocit, aký si pamätáme zo skúšok. Snažíme sa to vtipnou formou otočiť na podávanie LOTO, čo je samé osebe skúšanie šťastia."LOTO je číselná lotéria, v ktorej hráč tipuje 6 čísel z číselného radu od 1 do 49. Žrebovanie výherných čísel pre LOTO sa uskutočňuje spravidla každú stredu, nedeľu a od 7. marca 2025 aj každý piatok. Pri každom žrebovaní sa žrebuje 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre 1. ťah a 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre 2. ťah. Výška vkladu za jeden tip a na jedno stávkové obdobie pre 1. a 2. ťah hry je 1 euro. Jednou stávkou v hre LOTO je možné uzatvoriť najviac 10 tipov, okrem systémových stávok, kde je počet tipov daný voľbou systému podľa systémových tabuliek LOTO. Minimálna garantovaná výška jackpotu pre 1. ťah je 500 000 eur a pevná výška výhry v 1. poradí pre 2. ťah je 500 000 eur.Zmeny sa dotknú aj hry LOTO 5 z 35, ktorá od 7. marca 2025 taktiež získa nové, piatkové žrebovanie. Okrem toho sa zavádza minimálny garantovaný jackpot 20 000 eur, čo zvyšuje atraktivitu tejto hry. TIPOS tak prináša hráčom ešte viac možností, ako si vyskúšať svoje šťastie a zažiť neopakovateľný moment víťazstva.Informačný servis