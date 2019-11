Tri štvrtiny občanov eurozóny považujú euro za dobrú menu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. novembra (TASR) - Viac ako tri štvrtiny občanov členských krajín 19-člennej eurozóny si myslia, že jednotná mena je dobrá pre Európsku úniu. Vyplýva to z najnovších výsledkov Eurobarometra. Európska komisia (EK) v piatok zdôraznila, že ide o najvyššiu podporu od roku 2002, keď sa začali robiť prieskumy o podpore pre euro.Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometra, v ktorom bolo telefonicky oslovených 17.500 respondentov z 19 krajín eurozóny (v období od 14. do 19. októbra), si až 76 % opýtaných myslí, že euro je dobrá mena pre EÚ. Ide o najvyššiu podporu od zavedenia euromincí a bankoviek v roku 2002.Na Slovensku jednotnej mene dôveruje 68 percent ľudí, 17 % opýtaných sa vyjadrilo, že euro krajine neprospieva, 11 % je nerozhodných a 4 percentá sa k otázke nedokázalo vyjadriť. Najviac sú v eurozóne s eurom spokojní Íri (88 %), Luxemburčania (81 %) a Fíni (79 %), najmenej to platí v Litve (49 %) a potom na Cypre a v Taliansku (55 %).Oproti minulému roku, v ktorom už euro malo rekordnú podporu, táto podpora narástla ešte o 2 percentuálne body. Podobne si väčšina občanov eurozóny (65 %) myslí, že euro je pre ich krajinu prospešné: toto číslo je najvyššie za celú históriu prieskumov. Spoločnú menu podporuje väčšina občanov vo všetkých 19 členských štátoch eurozóny.Dosluhujúci predseda EK Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal, že aj takmer 28 rokov po tom, ako sa stal signatárom Maastrichtskej zmluvy, je presvedčený, že to bol najdôležitejší podpis v jeho živote.zdôraznil. Podľa jeho slov je práve euro jedným z hlavných tromfov Európy do budúcnosti.Podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis Junckerove slová doplnil skonštatovaním, že euro je dnes silnejšia mena ako kedykoľvek predtým.vysvetlil.Eurobarometer naznačil, že Európania jasne vnímajú praktické výhody, ktoré jednotná mena vniesla do ich každodenného života. Štyri pätiny respondentov súhlasia s tým, že euro uľahčilo cezhraničné podnikanie, porovnávanie cien a nakupovanie v iných krajinách vrátane nákupov online. Drvivá väčšina obyvateľov eurozóny si tiež myslí, že cestovanie je vďaka euru jednoduchšie a menej nákladné.Komisia upozornila, že euro je už viac ako len mince a bankovky vo vreckách občanov: stalo sa symbolom jednoty a globálnej sily Európy. Ako svoju menu ho dnes používa už 340 miliónov Európanov v 19 členských štátoch. Prinieslo hmatateľné výhody, ako sú stabilné ceny, nižšie transakčné náklady, chránené úspory, transparentnejšie a konkurenčnejšie trhy, intenzívnejší obchod, uľahčené cestovanie a vyššiu životnú úroveň. Približne 60 krajín po celom svete na euro nejakým spôsobom naviazalo svoje národné meny.Prieskum zároveň naznačil, že 69 % Európanov si myslí, že je potrebná väčšia koordinácia v eurozóne. Za menej spolupráce je len 7 % opýtaných. Väčšina respondentov (65 %) uviedla, že súhlasí so zrušením nepraktických jedno- a dvojcentových euromincí tak, že sa konečné ceny nákupov v obchodoch a supermarketoch povinne zaokrúhlia na najbližších päť centov. Túto myšlienku podporuje drvivá väčšina opýtaných v 16 z 19 krajín eurozóny.(spravodajca TASR Jaromír Novak)