Tri termíny, ale najpravdepodobnejší je septembrový. Poslanci parlamentu budú hlasovať o predčasných voľbách (naživo)

Pellegrini požaduje 24. jún

Fico chce voľby už 27. mája

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Plénum Národnej rady (NR) SR bude v utorok o 17:00 hlasovať o návrhu na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia. Má sa tak skrátiť aj práve prebiehajúce ôsme volebné obdobie so začiatkom v roku 2020.Ako uviedol za predkladateľov návrhu poslanec Lukáš Kyselica OĽaNO ), predčasné voľby navrhujú na 30. septembra a predseda NR SR ich má vyhlásiť najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní pred dňom ich konania.Na septembrovom termíne predčasných parlamentných volieb sa v nedeľu 22. januára dohodli bývalí koaliční partneri - hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sme rodina , strana Sloboda a Solidarita Za ľudí . Zmenu ústavného zákona, aby volebné obdobie bolo možné skrátiť uznesením, poslanci schválili minulý týždeň.Uznesením NR SR sa taktiež určí čas konania predčasných parlamentných volieb a jeho návrh môže predložiť najmenej pätina poslancov. Skrátené volebné obdobie uplynie dňom konania volieb do Národnej rady. Na schválení uznesenia o skrátení volebného obdobia sa musí podieľať 90 hlasov, čiže kvalifikovaná trojpätinová väčšiny všetkých poslancov.V súvislosti s uznesení o skrátení volebného obdobia predložil pozmeňujúci návrh nezaradený poslanec NR SR Peter Pellegrini Hlas-SD ). Požaduje, aby sa predčasné parlamentné voľby uskutočnili 24. júna.„Ponechanie nefunkčných ústavných orgánov na mimoriadne dlhú dobu zvlášť v čase, keď je potrebné dodržiavať vládou stanovené míľniky pri čerpaní z Plánu obnovy je hazardom so Slovenskom. Lehota ničím neprospieva ani samotnej demokracii, práve naopak dáva priestor na využitie volebnej korupcie, manipulácie s občanmi, populizmu, polarizácii spoločnosti a rastu extrému," argumentuje v návrhu Pellegrini.Pozmeňujúci návrh predložil i poslanec Robert Fico Smer-SD ), ktorý požaduje, aby sa predčasné parlamentné voľby konali už 27. mája.„Keďže vláda bola odvolaná rozhodnutím prezidentky zo 16. decembra 2022 a bola poverená vykonávaním jej pôsobnosti v obmedzenom rozsahu až do vymenovania novej vlády, je potrebné uskutočniť predčasné voľby v čo najkratšom termíne, aby bol zabezpečený riadny chod ústavných orgánov. Z tohto hľadiska nie je žiaden dôvod na termín 30. september," uviedol Fico. Dodal, že vláda nemá legitimitu vládnuť ďalších desať mesiacov a septembrový termín nie je vhodným ani z hľadiska prípravy návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024.Hnutie Sme rodina deklarovalo, že podporí májový, júnový aj septembrový termín. „Myslíme si, že lepšie by boli voľby v júni, ale musíme nájsť 90 poslancov. Ak ich nenájdeme na jún, musíme sa snažiť nájsť 90 poslancov na september," uviedol predseda hnutia Boris Kollár . Ak by sa ani to nepodarilo, budú voľby v riadnom termíne vo februári 2024 a dovtedy bude úradnícka vláda.Hnutie OĽaNO zahlasuje len za 30. september, na ktorom sa predstavitelia bývalej koalície vrátane SaS dohodli na rokovaní.