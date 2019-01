Tridsať európskych osobností vyzýva na záchranu Európy pred populizmom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. januára (TASR) - Na odpor proti narastajúcemu populizmu sa postavilo 30 európskych spisovateľov, historikov a intelektuálov, medzi nimi napríklad Milan Kundera, Svetlana Alexijevičová, či Elfriede Jelineková. Ich proeurópsky manifest zverejnili v piatok viaceré európske denníky ako francúzsky Libération či britský The Guardian.Tri desiatky osobností vyjadrili presvedčenie, že "" prameniacom z vlny populizmu, ktorý sa šíri po celom kontinente.Manifest varuje, že bez "" môžu májové eurovoľby priniesť "". Mohli by sa skončiť "".Signatári manifestu, ktorého autorom je francúzsky filozof Bernard-Henri Lévy, sa označili za "", ktorí sa chcú - tri štvrtiny storočia po porážke fašizmu a 30 rokov po páde Berlínskeho múru - zapojiť do "nového boja o civilizáciu".Zverejnený manifest vyzýva Európanov k obrane liberálnej demokracie a Európskej únie, pretože Európa je aj napriek "".V texte sa ďalej píše, že Európu opustili dvaja veľkí spojenci - "". Deje sa tak v dobe, keď je starý kontinent ohrozený "."Samotný Lévy označil populizmus za "" a na margo 800-slovného manifestu uviedol, že jeho 30 signatárov "". Dohromady podľa jeho slov stelesňujú "" a v "" chceli touto výzvou k činnosti ukázať, že sa "". Lévy informoval, že plánuje od marca až do májových eurovolieb cestovať po Európe a povzbudzovať ľudí s podobnými názormi, aby išli voliť.Manifest okrem už zmienených spisovateľov podpísali napríklad aj prozaik György Konrád, filozofka Ágnes Hellerová, historik Adam Michnik, spisovatelia Ian McEwan, Salman Rushdie, Orhan Pamuk, Colm Tóibín, Mario Vargas Llosa, Claudio Magris či Roberto Saviano, Herta Müllerová.Európsky spravodajca denníka The New York Times Steven Erlanger v tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že aktuálny rok je pre Európu kľúčovým, a to najmä v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu. Eurovoľby tradične prevádza nízka účasťou a panujú isté obavy, že zatiaľ čo odhodlaní odporcovia Európy k volebným urnám pôjdu, mnoho ľudí s odlišným názorom ostane doma a hlasovať nebude. To by podľa Erlangera mohlo pomôcť práve krajnej pravici a populistickým a nacionalistickým stranám.