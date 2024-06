Tridsiaty ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film prinesie veľké množstvo sekcií, pribudla i nová súťažná

Klasické sekcie nebudú chýbať

6.6.2024 (SITA.sk) - Tridsiaty ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Art Film prinesie veľké množstvo sekcií.Pribudla i nová súťažná sekcia, okrem tradičnej Medzinárodnej súťaže hraných filmov a Medzinárodnej súťaže krátkych filmov pribudne aj Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy.Na tlačovej besede o tom informoval umelecký riaditeľ MFF Art Film Martin Palúch.Doplnil, že v tejto novej sekcii budú zápoliť celovečerné filmy bez žánrového rozdelenia, čiže môže ísť o hrané, dokumentárne, ale aj animované filmy, ktoré vznikli po začiatku roka 2023.„Vytvorili sme akýsi priestor pre náš región a naše bezprostredné okolie, aby mohli súťažiť aj filmári z tejto oblasti," vyjadril sa.Chýbať nebudú ani klasické sekcie ako Panoráma, Láska a anarchia, ktorá sa zameriava na experimentálnejšie a novátorské diela, ale aj Filmy pre deti.Pripravená je aj sekcia Slovenská sezóna. Palúch zdôraznil, že tento rok bude predmetná sekcia zostavená vyslovene zo slovenských premiér.„Celá sekcia je plná filmov, ktoré ste ešte nemali možnosť vidieť," avizoval. Pôjde o sedem premiér pôvodných slovenských filmov, prípadne koprodukčných.Okrem týchto filmov by mali byť na MFF Art Film odpremiérované na Slovensku i ďalšie slovenské filmy. Celkovo by ich malo byť dvanásť. Ďalšie slovenské diela sú v súťažných sekciách i v sekcii detských filmov.Palúch spomenul i sekciu Výročia so Slovenským filmovým ústavom, v rámci ktorej sú premietané filmy viažúce sa k významným výročiam spojeným s filmom. V rámci nej si pripomenú napríklad hercov Jozefa Kronera či Ladislava Chudíka Hovorca festivalu Juraj Čurný doplnil, že 30. ročník festivalu ponúkne 143 filmov, ktoré budú premietané v rámci 81 projekcií. Premietať sa bude na ôsmich rôznych miestach, pričom všetky sa nachádzajú v blízkosti historického centra Košíc.Dodal tiež, že víťazné filmy v troch súťažných kategóriách si prevezmú sošky Modrý anjel. V sekcii hraných filmov bude ocenený aj najlepší režisér, a tiež najlepší herec a herečka.Ocenenie Hercova misia si tento rok z MFF Art Film odnesú Antónia Lišková a Maroš Kramár . Laureátmi ceny Zlatá kamera budú rumunský režisér Cristi Puiu a slovenský režisér Miloslav Luther , ktorých už organizátori oznámili.Na tlačovej besede avizovali, že ocenenie tiež získa ukrajinský režisér Sergej Loznica. Každý z režisérov bude mať v rámci podujatia aj svoj masterclass.Festival sa bude konať v dňoch 21. až 28. júna 2024 a okrem bohatého filmového programu prinesie i viacero sprievodných podujatí. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na koncert Petra Lipu a jeho hostí s pesničkami Milana Lasicu Pripravené je aj špeciálne vydanie talkshow Bez šepkára Košičana Milana Kolcuna Chýbať nebude ani tradičná verejná nahrávka relácie moderátorov Rádia FM Baláž a Hubinák, taktiež Koncert filmovej hudby so sólistami Mirkou Partlovou a Jánom Slezákom, či výstavy fotografií Ctibora Bachratého a Mira Nôtu.Na návštevníkov čaká aj autogramiáda, burza filmových nosičov a mnohé iné podujatia.Ako pre agentúru SITA uviedol producent festivalu Ján Kováčik , rozpočet MMF Art Film je nastavený na sumu bezmála 929-tisíc eur. Na festival finančne prispelo i mesto Košice, a tiež Košický samosprávny kraj.Na margo zmeny názvu festivalu uviedol: „Chceli sme zdôrazniť ten medzinárodný význam, takže z toho dôvodu Medzinárodný filmový festival Art Film. Zhodli sme sa na tom všetci zainteresovaní, že práve pri tom jubilejnom 30. ročníku je vhodné urobiť to."V súvislosti s bezpečnostnými opatreniami sa Kováčik vyjadril, že už v minulosti ich riešili na pomerne nadštandardnej úrovni.„Samozrejme, vnímame situáciu v spoločnosti takú, aká je," vyjadril sa a podotkol, že už vedia, že ak sa zúčastnia ústavní činitelia, budú mať určité povinnosti vyplývajúce z toho, čo je v tejto chvíli zadefinované pre podobné podujatia.