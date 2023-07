Triedenie jedlých olejov má v Košiciach úspech, obyvatelia tento rok odovzdali už necelých 9 ton 

16.7.2023 (SITA.sk) - Košičania vytriedili od začiatku roka takmer deväť ton oleja. Na sociálnej sieti o tom informovalo mesto Košice „Obyvatelia Košíc majú dve možnosti ako triediť jedlé oleje a tuky. Je možné zbierať ich samostatne do uzatvárateľných plastových fliaš, a tie následne vhodiť do oranžových nádob umiestnených vo vybraných stanovištiach kontajnerov, či v partnerských predajniach s potravinami. Alebo je tiež povolené vychladnuté jedlé tuky a oleje v menšom množstve navoľno ukladať do hnedých nádob na kuchynský BIO odpad. Ak chcete začať triediť olej aj vy, hľadajte vo svojom okolí oranžové nádoby. Ich prehľad nájdete na http://bit.ly/zber_olejov,“ informovalo mesto.Do oranžových nádob môžu obyvatelia vhadzovať naplnené, dobre uzatvorené plastové fľaše s použitými olejmi, olej tak nekončí v odpadovom potrubí, čím ho môže zaniesť. Na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov a živočíšnych tukov. Nádoby na zber olejov sú k dispozícii aj pre žiakov a ich rodičov v školských areáloch.Triedením jedlých olejov a tukov sa podľa mesta zníži miera znečistenia odpadových vôd, eliminuje sa riziko havárií kanalizačnej siete, odpadové potrubie nebude zanesené a navyše môže byť tento druh odpadu zhodnotený.