Trinásty dôchodok ako podmienka vstupu Hlasu-SD do vlády, žiadajú aj ukotvenie sociálnych práv do Ústavy SR (video)

18.9.2023 (SITA.sk) - Zavedenie skutočného a plnohodnotného trinásteho dôchodku vo výške priemerného dôchodku je podmienkou prípadného vstupu strany Hlas-SD do novej vlády. Priemerná starobná penzia pritom v súčasnosti dosahuje 640 eur.„Slovenskí seniori sa proti svojej vôli stali nepriateľom vlád Igora Matoviča Eduarda Hegera . Igor Matovič pred voľbami verejne sľúbil, že nesiahne na žiadne sociálne opatrenia. A prvou starosťou jeho vlády bolo, ako čo najrýchlejšie zrušiť zákonom schválený 13. dôchodok. Preto je dnes zavedenie skutočného 13. dôchodku jednou zo zásadných priorít Hlasu, od ktorej nie sme ochotní ustúpiť,“ vyhlásil líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini Hlas ďalej žiada ukotviť základné sociálne práva priamo do Ústavy SR.„Chceme ušetriť Slovensko od hrozby, že v budúcnosti nejaká pravicová a antisociálna vláda v mene šetrenia a škrtania pripraví ľudí o základné sociálne istoty. Budeme preto žiadať, aby sa súčasťou ústavy stali aj sociálne práva ako nárok na dôstojný dôchodok, dovolenku, primerané mzdy a pracovný čas. A v rámci otvorenia ústavy budeme navrhovať aj to, aby sa priamo v základnom zákone štátu garantovala rovnaká odmena pre mužov a ženy za rovnakú prácu,“ povedal Pellegrini.Strana Hlas-SD má vo svojom programe aj zavedenie rodinnej karty, ktorá rodinám poskytne zľavy na služby štátu a samosprávy. Ďalšou novinkou je takzvaný štartovací balíček pre mladých ľudí.„Zavedieme pravidelné mesačné sporenie štátu každému novonarodenému dieťaťu, pri štarte tohto programu aj všetkým deťom do veku piatich rokov. Po dosiahnutí plnoletosti si bude môcť mladý človek tieto prostriedky vybrať a získať tak základný finančný štartovný balíček do života. Bude ich môcť použiť na úhradu študentských pôžičiek, ako základ na nové bývanie či ako kapitál na rozbehnutie vlastného podnikania. Je to opatrenie, ktoré výrazne zvýši motiváciu mladých ľudí ostať na Slovensku,“ uviedol líder strany Hlas-SD.