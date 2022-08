Trinásty dôchodok v budúcom roku zrejme vyplatia predčasne a Krajniak chystá aj dalšie kompenzačné dávky

Pomoc najchudobnejším

Návrh inflačnej pomoci

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Dôchodcovia s nízkymi penziami by mohli dostať jednorazovú pomoc aj na jar budúceho roka. Po rokovaní vlády to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).„Tak ako na jeseň tohto roka, aj na jar budúceho roka budeme potrebovať najchudobnejším dôchodcom pripraviť jednorazovú pomoc, ktorá im pomôže preklenúť to najhoršie obdobie," povedal.Upozornil na to, že návrh inflačnej pomoci rezort práce na jeseň tohto roka už pripravil. „Na jar budeme navrhovať to isté," povedal Krajniak.Trinásty dôchodok by sa mohol podľa neho penzistom aj v budúcom roku vyplatiť predčasne a na konci budúcoročného leta by prišla ďalšia kompenzačná dávka. „O tomto všetkom sa diskutuje a budeme na to prihliadať pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok," dodal.Hnutie Sme rodina minulý týždeň predstavilo návrh inflačnej pomoci na jeseň tohto roka pre dôchodcov v troch alternatívach. Prvá alternatíva počíta s tým, že by štát vyplatil každému penzistovi jednotnú sumu 150 eur.Vyžiadalo by si to 216 miliónov eur. Podľa druhej možnosti by štát penzistom vyplatil od 50 eur do 200 eur. Sumu 200 eur by dostali penzisti s dôchodkom do 300 eur, výška jednorazovej pomoci by následne klesala s rastúcou výškou dôchodku až na 50 eur pre penzistov s dôchodkom od 740 eur.Táto alternatíva by štát stála cez 198 miliónov eur. V tretej alternatíve by štát penzistom dal jednorazovo 70 percent ich trinásteho dôchodku, ktorý im vyplatil v júli tohto roka.Išlo by o sumu 210 eur pre penzistov s najnižším dôchodkom až 35 eur pre penzistov s najvyšším dôchodkom. Táto možnosť by si vyžiadala 211 miliónov eur.