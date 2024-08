Trinásty ročník projektu Pomôžme deťom zabezpečí plienky 160 rodinám

6.8.2024 (SITA.sk) -Vždy v jeseni prebieha v spoločnosti dm drogerie markt výzva, počas ktorej môže každý v dm nominovať rodinu, ktorá by potrebovala plienkovú pomoc. "Je to ďalší zo spôsobov, akým chceme svojich spolupracovníkov podporiť vo všímaní si potrieb svojho okolia a využívaní vlastnej kapacity pomáhať druhým," vyjadril sa Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.Do tohto ročníkaspolupracovníci v októbri 2023 dm zaevidovali 53 žiadostí o podporu. Keďže projekt podporuje vždy toľko rodín, koľko predajní dm sa na Slovensku nachádza, zvyšné rodiny do počtu 160, ktorým sa v roku 2024 pomáha, doplnila spolupracujúca organizácia – Slovenská katolícka charita.Pomoc spočíva v poskytnutí 32 poukazov, ktoré môže počas roka rodina meniť za ľubovoľné balenia plienok značky babylove. Celková hodnota poukazov, ktoré každá rodina získa, predstavuje sumu približne 420 eur. "Veľmi vám ďakujem v mene všetkých mamičiek, že v dnešnej náročnej dobe existuje dm kampaň Pomôžme deťom - za ušetrené peniaze môžem dopriať dieťaťu viac. Veľké ďakujem," tešila sa pri preberaní poukazov pani Urbančoková, mama jednej z podporovaných rodín.Pomoc vo forme poukazov na nákup plienok v dm drogerie markt je podľa Slovenskej katolíckej charity pre mnohé rodiny v núdzi veľkým prínosom. "Sme vďační dm drogerie markt za túto spoluprácu, pretože prináša úľavu mnohým, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii, po celom Slovensku. Naše partnerstvo poskytuje konkrétnu podporu, finančnú úľavu a umožňuje zlepšiť kvalitu života rodín, čo je pre nás v Slovenskej katolíckej charite nesmierne dôležité. Byť blízko pri človeku," vyjadril vďaku Ing. Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.Projekt je súčasťou dobrovoľníckej iniciatívy dm {spoločne}, pod ktorú patria aj vlastné dobrovoľnícke projekty spolupracovníkov vylepšujúce okolie a životné prostredie alebo grantový program Školy na zelenú, prinášajúci do školských zariadení obnoviteľné zdroje energie.Informačný servis