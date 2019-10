Tripartita: Odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy sa asi neuskutoční

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. októbra (TASR) - Zamestnávatelia odmietajú novelu Smeru-SD na zavedenie vzorca na určovanie minimálnej mzdy, prostredníctvom ktorej sa malo riešiť aj odpojenie príplatkov. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) sociálnym partnerom v pondelok predložil alternatívne návrhy na odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy, zamestnávatelia však nesúhlasia, aby sa táto problematika riešila cez poslaneckú novelu, ktorá je v parlamente v druhom čítaní. Odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy sa tak zrejme nezrealizuje.Poslanci Smeru-SD v novele navrhujú, že pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú na výške minimálneho zárobku do 15. júla alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR do 31. augusta, mesačná minimálna mzda bude určená na základe vzorca. Jeho základom bude priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy.Richter predstavil sociálnym parterom tri návrhy.priblížil Richter po rokovaní tripartity. Diskusia k týmto návrhom bola rozsiahla, ale podľa ministra v konečnom dôsledku bezpredmetná.priblížil Richter.Asociácia priemyselných zväzov (APZ) nesúhlasí, aby sa táto problematika riešila cez poslaneckú novelu.priblížil Alexej Beljajev z APZ. Podobné stanovisko má aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.Konfederácia odborových zväzov (KOZ) odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy, ako požadujú zamestnávatelia, nepodporuje.priblížil prezident KOZ SR Marián Magdoško.Zamestnávatelia sú kritickí aj k poslaneckej novele SNS, ktorou sa má zaviesť 25-dňová dovolenka pre rodičov do 33 rokov.doplnil viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.