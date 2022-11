Tripartita sa dohodla na pomoci energeticky náročným podnikom

Tripartita sa v pondelok dohodla na pomoci energeticky náročným podnikom v súvislosti so zvýšenými cenami energií. Počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR to oznámil premiér Eduard Heger (OĽANO) spolu s ďalšími predstaviteľmi vlády a zástupcami sociálnych partnerov. Pomôcť to má približne 50.000 zamestnancom pracujúcim v energeticky náročných podnikoch. Na tento rok by táto podpora mala predstavovať sumu 40 miliónov eur.





Premiér priblížil, že energeticky nároční zamestnávatelia prišli s konkrétnym návrhom, na ktorom sa dohodli a ktorý sa bude realizovať. Malo by ísť o aktivovanie už existujúcej schémy pomoci. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ozrejmil, že pomoc energeticky náročným podnikom znamená istotu pre približne 50.000 zamestnancov, ktorí pracujú v takýchto podnikoch.Štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Marcel Klimek skonštatoval, že riešenie pre energeticky náročné podniky bude rýchle a rozpočtovo zodpovedné. Vyčíslil, že na tento rok bude predstavovať položku v objeme 40 miliónov eur. "Bude sa odvíjať od energetickej náročnosti, respektíve od distribučných taríf, ktoré tieto energeticky náročné podniky platia," priblížil.Zároveň plánuje Ministerstvo hospodárstva (MH) SR rokovať ďalej a hľadať riešenie s veľkými zamestnávateľmi na budúci rok. Štátny tajomník rezortu hospodárstva Peter Švec dodal, že chcú hľadať najlepšiu alternatívu, aby uchránili ekonomiku aj priemysel a mali pod kontrolou zamestnanosť.