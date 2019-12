Tripartita sa stretla poslednýkrát v tomto roku aj volebnom období

Ján Richter, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 9. decembra (TASR) - Členovia tripartity sa po pondelňajšom rokovaní, zrejme poslednom v tomto roku aj volebnom období, zhodli na jeho všetkých troch bodoch. Výhrady mala len Asociácia priemyselných zväzov (APZ) k správnemu konaniu v rámci tzv. antibyrokratického balíčka. Oznámil to na brífingu po skončení rokovania minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD).Prerokovávanými bodmi bola novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, novela zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, ako aj Návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 až 2030." priblížil Richter.Na bode o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZ SR bola podľa Richtera dohoda, bol bez pripomienok sociálnych partnerov." dodal minister práce.Konfederácia odborových zväzov (KOZ) podľa slov jej viceprezidentky Moniky Uhlerovej podporila všetky tri materiály, ktoré boli predmetom rokovania HSR. "poznamenala. Je to podľa nej ambiciózny plán, ktorý sa snaží ísť s odporúčaniami Európskej komisie smerom k uhlíkovej neutralite aj na Slovensku.upozorni Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.priblížil prezident APZ SR Alexej Beljajev. Aj súčasná prax v NIP je podľa jeho slov v rozpore so správnym poriadkom SR.povedal Mário Lelovský, 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).Združenie miest a obcí (ZMOS) podľa slov jeho výkonného podpredsedu Milana Mušku podporilo všetky tri predložené body rokovania tripartity.dodal Muška.