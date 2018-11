Tripartita sa zhodla na cieli, nie na nástrojoch odvodu pre reťazce

Na snímke Ján Richter. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Pri návrhu skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov sa sociálni partneri zhodli na cieli zákona, nie na nástrojoch, ktoré má zaviesť. Uviedol to v pondelok na brífingu po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR minister práce Ján Richter (Smer-SD), ktorý podľa svojich slov nevie, či je aktuálne na zákone vo vládnej koalícii zhoda. Návrh zákona v NR SR bol už schválený v prvom čítaní a platiť by mal od roku 2019." povedal Richter. Tripartita by sa podľa neho k tejto problematike mala znovu vrátiť.Podľa viceprezidentky Konfederácie odborových zväzov Moniky Uhlerovej majú odborári k osobitnému odvodu zásadnú pripomienku.zdôraznila Uhlerová. Zvýšenie cien potravín by podľa nej malo najnegatívnejší dosah na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.Podľa viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislava Machunku zamestnávatelia vítajú, že sa otvorila spoločenská diskusia o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v potravinárskom sektore.povedal Machunka.uviedol pred ukončením rokovania HSR Radovan Baláž, poslanec NR SR za koaličnú SNS na otázku médií, či SNS neplánuje stiahnuť z legislatívneho procesu návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov.Osobitý odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z čistého obratu má zabezpečiť finančné prostriedky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Tvrdia to jeho predkladatelia z koaličnej SNS. Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi tiež musí pochádzať minimálne 10 % ich obratu. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur.Tripartita diskutovala aj o informácii k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o službách zamestnanosti, najmä v otázke riešenia nedostatku pracovníkov na trhu práce ich dovozom zo zahraničia. "Dohoda je taká, že zajtra (6. 11.) budú pozvaní všetci (sociálni) partneri na ministerstvo práce, kde budeme o rozporoch rokovať aj za účasti ministerstva vnútra, ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva, teda jednotlivých rezortov, ktoré sú v problematike v plnej miere zainteresované," povedal Richter."Zhodli sme sa na tom, že nie je potrebné k tomuto materiálu zvolávať mimoriadne zasadnutie HSR. Dohodli sme sa na tom, že nájdeme rozumný kompromis, ktorý naplní základnú predstavu a zároveň bude istým spôsobom prijateľný pre sociálnych partnerov, tak v záujme zamestnancov, ako aj v záujme zamestnávateľov. Som presvedčený, že k tomu dospejeme. Mám záujem sa aj osobne zúčastniť utorkového rokovania," doplnil Richter k zákonu o zamestnanosti.Podľa Uhlerovej je nevyhnutné a dôležité sa zaoberať tým, ako umiestniť našich zamestnancov na trhu práce a ako opäť prilákať kvalitných (slovenských) zamestnancov, aby sa vrátili zo zahraničia pracovať naspäť na Slovensko. "Nedopustíme a nechceme dopustiť, aby sa týmto spôsobom zastavil mzdový rast na Slovensku a aby sa znekvalitnilo pracovné prostredie. Práve naopak, je dôležité, aby sme sa zaoberali ďalším rastom miest a podporou skvalitňovania pracovného prostredia. To je motivácia pre zamestnancov, pre ich návrat na Slovensko," podčiarkla viceprezidentka KOZ SR.Podľa Machunkových slov zamestnávatelia vítajú, že pri zákone o zamestnanosti sa použije skrátené legislatívne konanie tak, aby sa ešte mohli zachytiť posledné možnosti konjunktúry, ktoré sú na Slovensku a aby zamestnávatelia dokázali nejakých cudzincov na Slovensko prilákať pracovať.Tripartita okrem toho rokovala aj o návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona, ktorý rieši tzv. zastropovanie dôchodkového veku, ako aj o návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, o návrhu novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, o návrhu zákona o šľachtení a plemenitbe zvierat, návrhu novely zákona o dráhach, návrhu novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov. HSR rokovala taktiež o informácii o priebehu a výsledkoch 107. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 28. mája do 8. júna, ako aj návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.jal mia