Trippier prestupuje za 22 miliónov eur z Tottenhamu do Atletica

Anglický futbalista Kieran Trippier, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. júla (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Kieran Trippier je už len krok od prestupu z Tottenhamu Hotspur do Atletica Madrid. Španielsky klub vyplatí Spurs za pravého obrancu sumu 20 miliónov libier (cca 22 miliónov eur).Dvadsaťosemročný Trippier prišiel do Tottenhamu v júni 2015 z Burnley a odohral zaň viac ako sto zápasov. Ten posledný v júnovom finále Ligy majstrov 2018/2019 proti FC Liverpool (0:2). Ako informovala BBC, Trippier s Tottenhamom ani nezačali rokovať o predĺžení zmluvy, ktorá platí do roku 2022.Atletico už do kádra pre novú sezónu získalo stopéra Felipeho z FC Porto a ľavého obrancu Renana Lodiho z Athletica Paranaense. Tréner Diego Simeone môže počítať aj s ďalšími akvizíciami Joaom Felixom a Marcosom Llorentem. Mladý útočník prišiel z Benficy Lisabon za 128 miliónov eur a očakáva sa, že nahradí francúzskeho majstra sveta Antoinea Griezmanna, ktorý odišiel do FC Barcelona za 120 miliónov eur.