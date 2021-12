Trištvrte Slovákov potvrdilo, že bude cestovať za rodinou. Zvyšok strávi Vianoce v úzkom kruhu

Vianoce 2021: V kruhu rodiny pri tradičnom sviatočnom stole

[1] Online prieskum s názvom: Vianočný prieskum VIVO! Bratislava uskutočnený v decembri 2021 na vzorke 1027 respondentov, pričom 79 % účastníkov tvorili ľudia vo vekovej kategórii 20 až 50 rokov.

23.12.2021 (Webnoviny.sk) -Pandémia Covid-19 ovplyvnila v menšej miere rozpočet na tohoročné Vianoce až takmer polovici Slovákov, čo potvrdzujú čísla z online dotazníka uskutočneného v decembri 2021 na vzorke 1027 respondentov. Z prieskumu ďalej vyplýva, že tretina Slovákov má na Vianoce vyhradených zhruba 200 eur vrátane stravy a darčekov, pričom 24,1 % disponuje rozpočtom 300 eur a 23,8 % až 400 eurami. Až 92 % opýtaných Slovákov potvrdilo, že potraviny na sviatočný stôl si zadovážia osobne v supermarkete alebo v nákupnom centre a len 8 % využije formu donáškovej služby niektorých potravinových reťazcov. Zaujímavým je aj zistenie, že až 71 % zo zapojených respondentov siahne prevažne po zľavnených výrobkoch.Čo sa týka samotných darčekov pod vianočný stromček, najviac Slováci minú na oblečenie (63,9 %), drogériu (59,6 %), knihy (56,5 %) a hračky (47,2 %). Aby sa Slováci vyhli stresu, vianočné nákupy si až polovica z nich načasovala mesiac pred sviatkami a tretina ich realizovala zhruba dva týždne pred Štedrým dňom, na poslednú chvíľu si nechávajú dokupovanie čerstvých potravín. Návaly nakupujúcich, ktorí do košíkov vhadzujú vianočné pochutiny, potvrdzuje aj nákupné centrum VIVO! Bratislava. "V predsviatočnom období sa chcú ľudia zásobiť v predstihu. Kým darčeky vedia nakúpiť dostatočne vopred, pri potravinách zvyknú dokupovať čerstvé zásoby ešte pár dní pred sviatkami. My sme na zákazníkov dostatočne pripravení, aby v aktuálnej pandemickej situácii nakúpili najmä bezpečne. Preto sme zaviedli rôzne opatrenia, ktoré zabezpečujú maximálny hygienický štandard pre pohodlné nakupovanie," hovorí Adrián Bódis, Country manager IMMOFINANZ pre Slovensko.Aj keď by sa mohlo zdať, že moderná doba môže mať negatívny vplyv na zaužívané vianočné tradície, nie je tomu tak. Až trištvrte Slovákov totiž potvrdilo, že Vianoce strávi doma v kruhu rodiny, za ktorou plánuje vycestovať. A čo nebude chýbať na sviatočnom stole? V rámci kresťanských zvykov aj tento rok dodrží väčšina členov slovenských domácností pôst, pričom rebríček najčastejších jedál tvorí majonézový zemiakový šalát s rybou (85,8 %), oblátky s medom, kapustnica, vianočné koláče, jablká, cesnak, orechy a medovníky. Z prieskumu vyšlo najavo, že väčšina moderných gazdiniek (66,7 %) uprednostní zakúpenie koláčikov pred ich pečením a nebude vyvárať viac, než inokedy. Až 64,2 % Slovákov si tento rok vyzdobí umelý vianočný stromček, ostatní sa budú tešiť atmosfére živého vianočného stromčeka.Viac informácií nájdete na stránke https://vivo-shopping.com/sk/bratislava alebo na FB stránke https://www.facebook.com/vivobratislava Informačný servis