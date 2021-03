Triumf Slavie nad Glasgowom mal nechutnú dohru, Kúdelu obvinili z rasizmu a zbili v tuneli (video)

"Jazdci" hrali extrémne tvrdo

Roofe dostal červenú kartu

Kamar kričal rasizmus

Kúdelu zbili päsťami do tváre

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne nechutné okolnosti sprevádzali štvrtkový odvetný duel osemfinále play-off futbalovej Európskej ligy 2020/2021 medzi škótskym Glasgowom Rangers a českou Slaviou Praha , v ktorom zverenci trénera Jindřicha Trpišovského po domácej remíze 1:1 zvíťazili 2:0 a postúpili do štvrťfinále.Najmä druhopolčasové dianie v glasgowskom Ibrox Parku a udalosti po skončení duelu ešte nejaký čas budú vyvolávať vášne. V súboji, do ktorého zasiahol na strane hostí aj slovenský futbalista Jakub Hromada , hrali domáci "jazdci" extrémne tvrdo až zákerne a stretnutie dohrávali bez dvoch vylúčených futbalistov.Napriek tomu je témou hosťujúci obranca Ondřej Kúdela, ktorého domáci hráč Glen Kamara obvinil z rasizmu. Český zadák tvrdí, že Kamarovi povedal: "You‘re a fuc*ing guy." Vo voľnom preklade, že "je zas*aný chlapík". To však vonkoncom nebolo všetko a Európska futbalová únia (UEFA) bude mať s rozdelením ďalší trest ešte plné ruky práce.Rangers, ktorí v domácej najvyššej súťaži už spečatili zisk majstrovského titulu, dosiahli v Prahe remízu 1:1 a pred odvetou na vlastnom ihrisku si verili. Proti Slavii predvádzali tvrdú hru, v prvom polčase ich však gólom hlavou schladil Peter Olayinka.Po zmene strán striedajúci Kemar Roofe z domáceho tímu však pri snahe o vyrovnanie "knokautoval" brankára Ondřeja Kolářa , keď ho kopačkou trafil do tváre a medzi troma žrďami ho musel nahradiť mladík Matyáš Vágner. Roofe za svoj zákrok uviedol červenú kartu a neskôr pod sprchy putoval po druhej žltej karte aj obranca Leon Balogun, z priameho kopu potom Nicolae Stanciu zvýšil náskok Slavie.Keď už duel smeroval k záveru, po jednom z tvrdý zákrokov domácich v prerušenej hre podišiel spomenutý Kúdela k domácemu Kamarovi, rukami si prekryl ústa a hráčovi Rangers niečo povedal. Fínsky reprezentant tmavej pleti v tom okamihu vzplanul a spolu s ďalšími spoluhráčmi na hracej ploche prenasledoval Kúdelu, pričom aj smerom k rozhodcovi kričal: "Rasizmus, rasizmus." Po skončenní stretnutia domáci kouč Steven Gerrard dlhšie debatoval s viacerými členmi výpravy Slavie priamo na ihrisku, potom zamieril do útrob štadióna.Ako informoval web iDnes.cz, hráčov pražského klubu s výnimkou zraneného brankára Kolářa a lekára výpravy domáci po skončení duelu dlhý čas nepustili do útrob štadióna. Keď sa tak stalo, mal Kúdelu fyzicky napadnúť spomenutý Kemara."Po skončení duelu nebol tím pustený do kabíny a Ondřej Kúdela bol zbabelo a bez varovania zbitý päsťami do tváre hráčom Kamarom za prítomnosti trénera Stevena Gerrarda. V šoku boli aj zástupcovia UEFA, ktorí boli pri celom incidente osobne prítomní," informovala Slavia Praha, ktorú niekoľko hodín po súboji musela polícia eskortovať do hotela. "Ondřej Kúdela dostal údery päsťou do tváre. Je v opatere našich lekárov a veríme, že bude v poriadku. Po prílete podstúpi podrobné vyšetrenie v Prahe," doplnil hovorca Slavie Michal Býček.Tréner domáceho kolektívu Steven Gerrard sa postavil za svojho zverenca a hneď po skončení zápasu tvrdil, že Kamara má jeho stopercentnú dôveru, keď tvrdí, že Kúdela použil rasistický slovník. Gerrard žiada dôkladné vyšetrenie prípadu zo strany UEFA, po pozápasových udalostiach prišlo s rovnakým názorom aj vedenie Slavie.