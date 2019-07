Trnava a Slavia o prvú trofej v sezóne, Cheu: Chceme pohár

Na archívnej snímke tréner Spartak Trnava, Ricardo Chéu. Foto: TASR Foto: TASR



Česko-slovenský Superpohár 2019:



FC Spartak Trnava - SK Slavia Praha /sobota 6. júla, 18.00 h, Trnava, Štadión Antona Malatinského/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava a Slavie Praha zabojujú v sobotu o prvú trofej v novej sezóne. Zápas o česko-slovenský Superpohár medzi víťazmi domácich pohárových súťaží je na programe o 18.00 h na trnavskom Štadióne Antona Malatinského.Pôjde o druhý oficiálny ročník súťaže, v roku 2017 v Uherskom Hradišti zvíťazil Zlín nad Slovanom Bratislava v jedenástkovom rozstrele, vlani sa malo hrať na bratislavských Pasienkoch medzi Slovanom a Slaviou, ale stretnutie zrušili pre obavy o bezpečnosť. Tímy namiesto toho odohrali v pražskom Edene prípravný duel o pohár Ferdinanda Daučíka, v ktorom "belasí" uspeli 1:0. Tentoraz sa pôvodne malo hrať v Dunajskej Strede, organizátori však prehodnotili dejisko po pripomienkach bezpečnostných zložiek a Spartaku sa podarilo presadiť, aby sa súboj uskutočnil na jeho vlastnom štadióne.zdôraznil portugalský tréner "andelov" Ricardo Cheu, ktorý prišiel v medzisezónnom období zo Senice.Aj hráčsky káder slovnaftcupového šampióna prešiel zmenami, najnovšie sa vo štvrtok po dvoch rokoch vrátil stredopoliar Emir Halilovič z Bosny a Hercegoviny. Slavia ako víťaz českého double prišla o slovenského reprezentanta Miroslava Stocha, ktorý zamieril do gréckeho PAOK Solún, naopak, získala rumunského stredopoliara Nicolaeho Stanciua. Za bývalého hráča Sparty zaplatila cez 100 miliónov korún a skompletizovala najdrahší transfer českej ligy.pokračoval Cheu na oficiálnej webstránke Spartaka.Trnavčania ešte pod trénerským vedením Michala Ščasného zvíťazili vo finále jubilejného 50. ročníka Slovenského pohára nad Žilinčanmi v jedenástkovom rozstrele 4:1, v riadnom hracom čase sa zápas skončil 3:3. V príprave na sezónu 2019/2020 už pod taktovkou Portugalca prehrali so Zlínom 1:2, zdolali Komárno 2:0, Petržalku 6:1, remizovali so Skalicou 3:3 a v poslednú júnovú sobotu zvíťazili nad Olomoucom 2:1. Zverenci Jindřicha Trpišovského triumfovali vo finále MOL Cupu 2018/2019 nad Ostravou 2:0. V príprave na nový ročník, v ktorom sa predstavia v play off o skupinovú fázu Ligy majstrov, nestačili na České Budějovice 0:2 ani Slovan Bratislava 2:3, v utorok si poradili s Austriou Viedeň 3:2.dodal Cheu. Pre jeho mužstvo bude sobota generálkou na prvé predkolo Európskej ligy proti Radniku Bijeljina.