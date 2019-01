Trnava angažovala Košúta, po vzájomnej dohode skončil Jarovič

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 27. januára (TASR) - Úradujúci slovenský futbalový majster FC Spartak Trnava posilnil svoj stred obrany o skúseného Tomáša Košúta, ktorý prichádza do mužstva z bulharskej ligy. Naopak, v klube po vzájomnej dohode skončil útočník Senad Jarovič.Košút oslávil 13. januára 29. narodeniny. Najvyššiu slovenskú súťaž opäť okúsi po viac ako desiatich rokoch, naposledy v nej obliekal dres Nitry.uviedol pre web "andelov" stopér, ktorý sám prejavil eminentný záujem obliekať dres Spartaka.dodal Košút.V najvyššej bulharskej súťaži obliekal dres FC Vereja. Predtým si vyskúšal maďarskú ligu v Honvéde Budapešť, v poľskej lige hral za Arku Gdynia a v českej za Spartu a Slovácko. V poslednom menovanom klube si pripísal najviac štartov – 158.povedal Košút, ktorý s novými spoluhráčmi letí aj na sústredenie do Turecka.Naopak, v Spartaku ukončil po vzájomnej dohode zmluvu Senad Jarovič. Do Trnavy prišiel v lete 2018 zo slovinského celku Domžale., v konkurencii sa ale nedokázal naplno presadiť do základnej zostavy. V Slovenskom pohári si pripísal tri štarty s jedným gólom, vo Fortuna lige mal na konte dva zápasy a rovnako dvakrát naskočil do predkôl Ligy majstrov.prezradil generálny manažér klubu Marián Černý.Hráči Spartaka v nedeľu odleteli na sústredenie do Turecka. V krajine polmesiaca strávia jedenásť dní a odohrajú tri stretnutia - proti Arsenalu Kyjev, Radnički Niš a TSV Hartberg.