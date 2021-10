Trnava cez sviatky predĺži otváracie hodiny cintorínov, dodržiavať však treba nariadené opatrenia

Obmedzenie pohybu sa nepredpokladá

Dopravu budú usmerňovať policajti

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Všetky štyri cintoríny v Trnave budú v dušičkovom období od 26. októbra až do 10. novembra otvorené od 7:00 až do 22:00.Od pondelka 25. do 31. októbra je okres Trnava v zmysle platného COVID automatu v oranžovej farbe, v tomto období nebudú na cintorínoch žiadne mimoriadne opatrenia. Informovala o tom v tlačovej správe trnavská radnica.Ani v prípade zhoršenej epidemickej situácie sa nepredpokladá obmedzenie pohybu návštevníkov pohrebísk, keďže ide o vonkajšie priestory. „Samozrejme, bude sa postupovať podľa platných nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave,“ dodáva radnica.V uplynulých dňoch sa na cintorínoch v správe mesta pripravovali na zvýšenú návštevnosť. Aj počas sviatkov sú naplánované služby zamestnancov cintorínskych služieb tak, aby bola zabezpečená operatívna likvidácia odpadov, upratovanie, monitorovanie a riešenie krízových situácií i zabezpečenie protipožiarnej kontroly a pomoci občanom.Na parkovanie pri cintorínoch je možné využívať len parkoviská a vyznačené plochy. Je potrebné rešpektovať dopravné značenie, dopravu bude ako každoročne usmerňovať hliadka dopravnej polície. Pri cintorínoch bude posilnené hliadkovanie mestskej polície.Mesto Trnava má v správe cintoríny na Kamennej ceste, na Ulici T. Vansovej, v mestskej časti Modranka a evanjelický cintorín na Nitrianskej ceste. Je na nich približne 20-tisíc hrobových miest, samospráva v tomto roku rozšírila areál cintorína na Kamennej ceste.