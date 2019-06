Trnava, DAC aj Ružomberok spoznali možných súperov v 2. predkole EL

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žreb 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/20:

nemajstrovská vetva



AEK Larnaka (Cyp.) - FC Petrocub-Hincesti (Mold.) - MFK RUŽOMBEROK/Levski Sofia (Bul.)

Lokomotiv Plovdiv (Bulh.) - Radnik Bijeljina (BaH)/SPARTAK TRNAVA

DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA/Cracovia Krakov (Poľ.) - FC Atromitos (Gr.)



Kalendár Európskej ligy 2019/20:



27. júna: 1. zápasy predkvalifikácie

4. júla: odvety predkvalifikácie

11. júla: 1. zápasy 1. predkola

18. júla: odvety 1. predkola

22. júla: žreb 3. predkola

25. júla: 1. zápasy 2. predkola

1. augusta: odvety 2. predkola

5. augusta: žreb play off

8. augusta: 1. zápasy 3. predkola

15. augusta: odvety 3. predkola

22. augusta: 1. zápasy play off

29. augusta: odvety play off

30. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

16. decembra: žreb 16-finále

20. februára 2020: 1. zápasy 16-finále

27. februára: odvety 16-finále

28. februára: žreb osemfinále

12. marca: 1. zápasy osemfinále

19. marca: odvety osemfinále

20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále

9. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

16. apríla: odvety štvrťfinále

30. apríla: 1. zápasy semifinále

7. mája: odvety semifinále

27. mája: finále (Štadión Energa, Gdaňsk)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 19. júna (TASR) - Traja slovenskí zástupcovia vo futbalovej Európskej lige UEFA 2019/2020 spoznali mená možných súperov, s ktorými sa stretnú v prípade, že sa im podarí postúpiť z 1. predkola. Ak víťaz Slovenského pohára Spartak Trnava prejde v 1. predkole cez bosniansky FK Radnik Bijeljina, v 2. predkole sa skonfrontuje s bulharským Lokomotivom Plovdiv. Druhý tím uplynulého ročníka najvyššej slovenskej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda sa po možnej eliminácii poľskej MKS Cracovia Krakov v 2. predkole stretne s gréckym Atromitosom. MFK Ružomberok bude na úvod čeliť Levski Sofia z Bulharska, v prípade postupu následne v 2. predkole s úspešnejším z dua AEK Larnaca z Cypru - FC Petrocub-Hincesti z Moldavska.Rozhodol o tom stredajší žreb nemajstrovskej vetvy 2. predkola EL v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone. Prvé zápasy 2. predkola sú na programe vo štvrtok 25. júla, odvety o týždeň neskôr (1. augusta). Ružomberok a Trnava by mali začať vonku, DAC doma.V osudí tejto fázy figurovalo 27 klubov priamo nasadených, medzi nimi aj AS Rím či Espanyol Barcelona, resp. 47 víťazov 1. predkola. Dunajská Streda mohla dostať práve Espanyol či ruskú Tulu. "Ruža" mala šancu stretnúť sa aj s Jabloncom, Utrechtom či Sturmom Graz. Trnava bola v šiestej skupine popri Štrasburgu či Alkmaaru medzi nasadenými a mohla tak dostať napr. švédsky Häcken.