Trnavá Hora má územný plán, dala definitívne nie výstavbe elektrárne

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Remiáš Foto: TASR - Pavol Remiáš

Trnavá Hora 4. septembra (TASR) - Samospráva v obci Trnavá Hora dala definitívne "nie" výstavbe malej vodnej elektrárne (MVE) na toku Hrona. Poslanci na uplynulom rokovaní obecného zastupiteľstva schválili územný plán obce a všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu bez rezervovania územia pre MVE Jalná.Starosta Trnavej Hory Pavel Kravec priblížil, že s prípravou územného plánu začali ešte v roku 2008.priblížil Kravec.To sa však podľa jeho slov miestnym obyvateľom nepáčilo a tak obec podala žalobu na súd, v ktorej žiadala zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby.priblížil starosta s tým, že počas súdneho konania tak bola príprava územného plánu zastavená a až týmto rozhodnutím boli práce na jeho tvorbe odblokované.Celej veci z časového hľadiska podľa jeho slov pomohlo aj to, že súčasný minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) neudelil investorovi výnimku na stavbu MVE v chránenej oblasti mokradí Jalná, za čo ho však investor žaluje na súde.dodal Kravec s tým, že ide o definitívny koniec MVE Jalná, kedže žiadny štátny orgán nemôže vydať povolenie bez súhlasu obce a celého procesu, ktorý by súvisel so zmenou územného plánu.