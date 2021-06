Trnava obnovila športový areál, bude prístupný aj pre verejnosť

Športový areál aj pre verejnosť

Investujú aj do ďalších športovísk

13.6.2021 (Webnoviny.sk) - Trnava obnovila za 704-tisíc eur športový areál pri Základnej škole s materskou školou na Gorkého ulici. Jeho súčasťou sú dve ihriská pre futbal, volejbal, hádzanú alebo basketbal, ďalej bežecký ovál s rozbehovými dráhami, zázemie pre skok do diaľky, vrhačský sektor, ale aj zóny s fitnes a workout prvkami.Súčasťou zákazky bolo vybudovanie nového jednopodlažného objektu dielní pre školníka, správcu a hygienické zázemie pre návštevníkov športového areálu. Samostatnou časťou riešeného priestoru je detské ihrisko s pitnou fontánou a príslušným mobiliárom.Športový areál nebude využívaný len školákmi, sprístupnený bude aj pre verejnosť. „Všetky školské areály v Trnave sú počas pracovných dní školského roka otvorené od 16:30 do 20:00 a cez víkendy a prázdniny od 10:00 do 20:00,“ povedala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová . Športovať pri škole na Gorkého ulici bude možné po kolaudácii, čo by mohlo byť začiatkom júla. Radnica momentálne podľa Majtánovej dolaďuje podmienky, ktoré by umožnili rezervovať si športoviská dopredu.Mesto Trnava plánuje obnoviť športový areál aj pri Základnej škole s materskou školou na Spartakovskej ulici. Predpokladané náklady sú v tomto prípade vyčíslené na 1,4 milióna eur, samospráva chce na túto investíciu získať peniaze z európskych fondov. Aj v tomto prípade sa počíta s tým, že športový areál by v popoludňajších hodinách mohla využívať verejnosť.Trnava momentálne investuje aj do ďalších športovísk v meste. V areáli Slávia pribudne za 750-tisíc ďalšie futbalové ihrisko s umelou trávou, za 605-tisíc tu budú vynovené bežecké trasy, za 450-tisíc pribudne moderná dvestometrová bežecká dráha, ktorá umožní aj tréning behu do kopca. V areáli športového klubu Lokomotíva Trnava vymenia ešte tento rok na futbalovom ihrisku umelú trávu.