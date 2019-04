TRNAVA POSTÚPILA DO FINÁLE SLOVNAFT CUP-U

Na snímke radosť hráčov Trnavy po postupe do finále po skončení odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cup-u medzi FK Senica - FC Spartak Trnava v utorok 16. apríla 2019 v Senici. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

FK Senica - FC Spartak Trnava 0:0



ŽK: Petshi, Krč, El Moudane - Grendel, Sloboda, rozhodovali: Chmura, Vorel, Weiss, 1436 divákov.



Senica: Taborda – Kay, Dias, Krč (64. Zezinho) - Klapan, Petshi (80. Azankpo), El Moudane (64. Deretti), Tešija, Asmah - Ramirez, Castaňeda



Trnava: Bolek – Turňa, Abena, Janečka, Lovat – Sloboda - Markoski (90.+4 Ashiru), Grendel, Pekár, Čonka (83. Lovás) - Yilmaz



/prvý zápas: 0:1, Trnava postúpila do finále/

Senica 16. apríla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do finále slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup-u. Po domácom víťazstve 1:0 v utorkovej odvete remizovali v Senici 0:0. Súperom Trnavy vo finále bude víťaz súboja MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina (prvý duel: 1:1). Finále je na programe 1. mája na štadióne v Nitre.V odvetnom semifinálovom zápase Trnava, vedomá si svojho jednogólového náskoku, prehusťovala stred pola. Od začiatku to bolo vyrovnané a bojovné stretnutie s početnými súbojmi na oboch stranách, hra sa často kúskovala. Zaujali dve situácie, v oboch bol hosťujúci Čonka. V 20. minúte jeho strelu z 35 metrov vyrazil brankár Taborda na rohový kop a v 34. min zakončil rýchlu akciu strelou spoza šestnástky, tentoraz sa lopta obtrela o brvno.V druhom polčase držali loptu častejšie na svojich kopačkách hráči Senice, Trnavčania sa zamerali na obranu, s ktorou si domáci nedokázali poradiť. V 57. min sa dostal do hlavičkového zakončenia Dias, ale jeho pokus brankár Bolek vyrazil na roh. Vzápätí sa dostal do zakončenia Ramirez, ale ani on nepochodil. Jedinú vážnejšiu šancu si hostia vypracovali v 68. min. Grendel unikol po ľavej strane, Taborda loptu vyrazil a dorážku Čonku zblokoval na roh stopér Kay. Zápas bol otvorený, keďže Seničanom stačil jediný gól, aby poslali duel do rozstrelu. V závere zatlačili Trnavu do hlbokej defenzívy. V 89. min prišla najväčšia možnosť Senice, keď Klapan poslal loptu za obranu, Ramirez bol zoči-voči Bolekovi, no loptu poslal tesne mimo. V nadstavenom čase sa dostal k hlavičke Deretti, ale trnavský brankár podržal svoje mužstvo, ktoré tak postúpilo do finále.