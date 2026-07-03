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03. júla 2026

Trnava privíta Deň Vietnamu, festival predstaví kultúru, tradície aj gastronómiu


Tagy: Deň Vietnamu Festival vietnamská menšina

Vynikajúce vietnamské jedlá budú ponúkať najlepšie vietnamské reštaurácie z celého Slovenska. Deň Vietnamu v Trnave priblíži v nedeľu 5. júla všetkým záujemcom vietnamskú ...



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den vietnamu 676x444 3.7.2026 (SITA.sk) - Vynikajúce vietnamské jedlá budú ponúkať najlepšie vietnamské reštaurácie z celého Slovenska.


Deň Vietnamu v Trnave priblíži v nedeľu 5. júla všetkým záujemcom vietnamskú komunitu, kultúru, zvyky aj kuchyňu. V Mestskom amfiteátri sa predstavia umelci s tradičnými aj modernými vystúpeniami, vrátane spevákov a speváčok z radov druhej generácie Vietnamcov žijúcich na Slovensku a v Česku. Program doplní aj módna prehliadka tradičných odevov Áo dài. Vynikajúce vietnamské jedlá budú ponúkať najlepšie vietnamské reštaurácie z celého Slovenska. Pôjde už o štvrtý ročník festivalu Deň Vietnamu na Slovensku, v Trnave sa však bude konať prvýkrát.

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Deň Vietnamu otvorí o 13:30 Leví tanec a príhovory predstaviteľov vietnamskej komunity na Slovensku. Nasledovať bude séria tradičných aj moderných tanečných a speváckych vystúpení, pripravené budú workshopy, diskusie. Program na veľkom pódiu vo večerných hodinách uzatvorí Leví tanec s ohňom a premietanie Českým levom oceneného filmu Letná škola režiséra Dužana Duonga. Na malej scéne dostanú počas nedeľného popoludnia priestor čítanie, poézia a divadlo.

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Vietnamská komunita sa pred tromi rokmi stala oficiálne uznanou národnostnou menšinou na Slovensku. Udelenie štatútu menšiny schválila vláda. Podľa odhadov žije na Slovensku približne 10 000 až 12 000 ľudí vietnamského pôvodu. Do Trnavy Vietnamci prichádzali ešte v časoch socializmu získať vzdelanie vo vtedajšej Strednej priemyselnej škole. Krčma v blízkosti školy získala neoficiálny názov Saigon. Dnes tam funguje mládežnícka klubovňa, názov Saigon však pretrval.


Zdroj: SITA.sk - Trnava privíta Deň Vietnamu, festival predstaví kultúru, tradície aj gastronómiu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň Vietnamu Festival vietnamská menšina
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