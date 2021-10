Trnava sa ďalším víťazstvom dotiahla na vedúci Slovan, Pohroniu napálili góly obaja útočníci

Výhra ako odpoveď pre neprajníkov

Trnavčania opäť neinkasovali

24.10.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava zvládli náročnú situáciu, do ktorej sa v najvyššej domácej súťaži dostali. Po reprezentačnej pauze a mimoriadne krátkemu trvaniu minulotýždňového derby proti Slovanu Bratislava , v ktorom sa odohrala len štvrťhodina a Sparta ho prehral kontumačne, cestovali zverenci tréner Michala Gašparíka do Žiaru nad Hronom k poslednému tímu tabuľky FK Pohronie. Trnava tento duel zvládla, za víťazstvo 2:0 si pripísala tri body a v tabuľke si upevnila druhú priečku. Oba góly dosiahli hostia už v prvom polčase a postarali sa o ne obaja útočníci na hracej ploche - Kelvin Boateng a Milan Ristovski "Trochu sme zmenili zoskupenie, tréneri chceli nasadiť útočnejšiu formáciu. To sa napokon podarilo a obaja útočníci sme dali gól," komentoval po súboji na oficiálnom klubovom webe Ristovski.Skúsený stopér trnavského mužstva Martin Škrtel priznal, že nastúpiť v Žiari nad Hronom po dlhšej pauze bez futbalu bolo náročné."Bolo to nové aj pre mňa. Nepríjemný zážitok a verím, že už nič také nezažijem. Bolo to ťažké najmä po psychickej stránke sa dať tie prvé dni dokopy. Pripravovali sme sa na zápas so Slovanom, ktorý sa neodohral a potom prišli tie udalosti a všetko okolo toho, čo sa odohrávalo, aj konkrétne na moju osobu, nebolo jednoduché, ale treba sa s tým vyrovnať. To, čo sme predviedli, bola najlepšia odpoveď neprajníkom,“ povedal Škrtel po zisku troch bodov.Trnava vo Fortuna lige opäť neinkasovala a tak aj po 12. kole platí, že Spartak v najvyššej domácej súťaži inkasoval zatiaľ naposledy ešte v prvej polovici septembra v Michalovciach."Keby nám ÚLK nedala tri vlastné, tak by sme mali stále len tie štyri, čo sme dostali. Na to sme tam a snažíme sa všetci mužstvu pomôcť, že vzadu udržíme nulu a tou kvalitou vpredu sa presadíme. Nie je to zásluha iba obrany s brankárom, ale celé mužstvo hrá zodpovedne dozadu a potom sa tie nuly dostavia," zhodnotil niekdajší reprezentačný obranca s bohatými skúsenosťami zo zahraničia.Zaujímavosťou soboty vo Fortuna lige bolo, že ani jeden domáci tím nebodoval. Senica totiž pred vlastnými fanúšikmi podľahla Ružomberku 0:2 a Zlaté Moravce prehrali s Trenčínom 0:1. Ešte v piatok Žilina remizovala v Trnave so Sereďou 1:1. Dvanáste kolo dohrajú v nedeľu súbojmi Slovan Bratislava - Liptovský Mikuláš a Dunajská Streda - Michalovce.