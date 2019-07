Trnava sa po postupe posilnila o van Kessela a obrancu Dioga

Futbalisti FC Spartak Trnava Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 19. júla (TASR) - Fortunaligový klub Spartak Trnava sa po postupe do 2. predkola Európskej ligy posilnil o reprezentanta Curacaa Gina van Kessela a portugalského obrancu Joaa Dioga. Obaja futbalisti podpísali zmluvy na jeden rok s opciou. Tím o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.Dvadsaťšesťročný útočník van Kessel už má skúsenosti so slovenským futbalom, keďže strávil jeden a pol sezóny v Trenčíne. V posledných dňoch sa pripravoval so Spartakom a nakoniec sa dohodli na spolupráci.povedal. Van Kessel bol v sezóne 2015/16 kráľom ligových strelcov so 17 gólmi, no následné pôsobenia v Slavii Praha, Lechii Gdansk, Oxforde a KSV Roeselare mu príliš nevyšli.V Spartaku si chce vylepšiť bilanciu.Tridsaťjedenročný Diogo zvýši konkurenciu na pravom kraji obrany. V portugalskej lige odohral dokopy 120 zápasov v dresoch Maritima a Belenenses s bilanciou štyri góly a 15 asistencií, naposledy pôsobil v Rumunsku.povedal Diogo, ktorý sa k mužstvu pripojil vo štvrtok.dodal generálny manažér Spartaka Marián Černý.