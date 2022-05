Trnava sa pýši novým logom, tvorí ho písmeno T s kráľovskou korunou a jeho súčasťou je aj slogan (foto)

Logo pripomenie slávnu históriu mesta

Dominantným prvkom je koruna

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava bude pri svojej prezentácii používať novú vizuálnu identitu s logom, ktoré tvorí písmeno T v kráľovskej modrej farbe a nad ním zlatá korunka. Odkazuje na fakt, že Trnava ako prvé mesto na území dnešného Slovenska získala výsady slobodného kráľovského mesta. V dlhšej verzii bude namiesto písmena T používaný celý názov mesta Trnava.Autorom novej vizuálnej identity Trnavy je grafický dizajnér Adrián Juráček, jeho návrh zvíťazil spomedzi šiestich súťažiacich. O novej vizuálnej identite informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová Téčko s korunkou na vizuáloch dopĺňajú zlaté a biele prúžky, ktoré symbolizujú obrysy mestských hradieb, tzv. cimburie. Súčasťou novej identity je aj slogan „Mesto, kde sa žije kráľovsky“. Má pripomínať slávnu históriu Trnavy a zároveň ju charakterizuje ako miesto, kde vládne príjemná a živá atmosféra.„Našou ambíciou pri vyhlasovaní súťaže bolo nájsť rozpoznateľný vizuálny symbol, s ktorým sa budú domáci identifikovať a bude moderne reprezentovať mesto v rámci Slovenska i za hranicami. Som presvedčený, že sa nám to podarilo,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka Adrián Juráček sa venuje grafickému dizajnu už viac ako desať rokov. S mestom Trnava a jeho organizáciami spolupracuje dlhodobo. Nový návrh vizuálu mesta podľa neho pracuje so vzdušnosťou, minimalizmom a modernou skratkovitosťou. Za jeho dominantný prvok označil kráľovskú korunu. Písmeno T s kráľovskou korunou nahradí doterajšie logo v podobe kolesa, ktoré vychádzalo z mestského erbu.Téčko so zlatou korunkou budú používať na propagačných materiáloch, sociálnych sieťach alebo v mestských inštitúciách. V budúcnosti by sa malo dostať aj na oblečenie, tašky či rôzne doplnky, ktoré by mali potešiť nielen lokálpatriotov.