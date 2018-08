Trnava v Ľubľane bez Godála a Egha, Rusov: Motivácia je veľká

Na archívnej snímke Dobrivoj Rusov. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

1. zápas play off EL 2018/19:



Olimpija Ľubľana - Spartak Trnava, Štadión Stožice, 20.30 h.

rozhodcovia: Craig Pawson - Stephen Child, Lee Betts (všetci Angl.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenský futbalový majster Spartak Trnava bude v úvodnom zápase play off Európskej ligy UEFA 2018/2019 čeliť v Ľubľane tamojšej Olimpiji bez kapitána Borisa Godála. Oporu defenzívy "andelov" vyradili zo štvrtkového súboja na Štadióne Stožice (20.30 h.) tri žlté karty, ktoré inkasoval v predkolách Ligy majstrov.Trnava v nej prešla cez bosniansky Mostar aj poľskú Legiu Varšava, v 3. predkole ju však zastavil srbský šampión Crvena Zvezda Belehrad. Zverenci trénera Radoslava Látala majú síce mimoriadne náročný program, ale aj obrovskú motiváciu dostať sa do skupiny EL. V Slovinsku im už bude chýbať aj rakúsky útočník Marvin Egho, ktorý práve v týchto dňoch prestúpil do dánskeho prvoligového Randers FC. V lige sa Trnava naladila na Olimpiju bezgólovou remízou v Nitre, v nej pôsobila dosť unavene.uviedol pre oficiálny web Trnavy jej brankár Dobrivoj Rusov.Do Ľubľany sa chystá početná skupina fanúšikov "červeno-čiernych", Slovinci im uvoľnili 800 vstupeniek. Vedenie Trnavy sa rozhodlo, že za bezproblémový priebeh odvety s Belehradom im preplatí vstupenky do Slovinska. Spartak je však stále v podmienke od UEFA a zápas je zaradený do kategórie rizikových. Výprava Trnavy odletí do dejiska duelu v stredu na obed z Bratislavy, večer ju tam čaká oficiálny predzápasový tréning, ešte pred ním si bude plniť mediálne povinnosti tréner Látal.Olimpija má dve pomerne čerstvé skúsenosti so slovenským futbalom v pohárovej Európe, obe neúspešné. V sezóne 2013/14 vypadla v 2. predkole EL so Žilinou, keď "šošoni" v prvom zápase u súpera prehrali 1:3, ale doma uspeli 2:0. V 2. predkole LM 2016/2017 vypadla Olimpija s Trenčínom. Ten v prvom zápase na pôde súpera viedol už 4:0, ale napokon vyhral "len" 4:3. V odvete slovenského zástupcu posunula ďalej aj prehra 2:3.Zverenci srbského trénera Aleksandara Lintu v ligovej generálke na Trnavu prehrali doma v derby s Mariborom jasne 0:3. V lige sa im nedarí, po 5. kolách sú s 5 bodmi až na šiestom mieste tabuľky. "Draci" v 1. predkole LM vypadli s Karabachom Agdam (0:1 d, 0:0 v), po presune do EL sa im však darí oveľa viac. Severoírsky Crusaders doma deklasovali 5:1, vonku im stačila aj remíza 1:1. V 3. predkole následne doma uštedrili fínskemu majstrovi HJK Helsinki prehru 0:3 a vonku triumfovali 4:1. Olimpija je dvojnásobný majster Slovinska, okrem minulej sezóny vyhrala titul aj v ročníku 2015/2016.Zápas na Štadióne Stožice povedú Angličania, ako hlavný rozhodca Craig Pawson, na čiarach mu budú asistovať krajania Stephen Child a Lee Betts. Duel odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke. Odveta sa bude hrať o týždeň v Trnave.