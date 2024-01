Trnava v novom roku obnoví meštiansky dom Pracháreň, revitalizácia kultúrnej pamiatky bude stáť viac ako 4 milióny

Budovu zničili nájomníci

1.1.2024 (SITA.sk) - Najväčšou investičnou akciou mesta Trnava v tomto roku bude obnova meštianskeho domu Pracháreň za viac ako 4,2 milióna eur. Mestské zastupiteľstvo zatiaľ vyčlenilo z rozpočtu na túto investíciu 3,4 milióna eur.Trnava získala na obnovu a revitalizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky 2,3 milióna eur z plánu obnovy. Spoločnosť Metrostav Slovakia by podľa informácií prednostky Mestského úradu v Trnave Kataríny Koncošovej mala začať s prvými prácami už v januári, podľa zmluvy bude mať na ne jeden rok.Budova Prachárne z obdobia okolo roku 1500 stojí v blízkosti radnice v centre Trnavy na rohu Radlinského ulice a Trojičného námestia, susedí s Divadlom Jána Palárika. Samospráva budovu pred tromi desaťročiami zrekonštruovala a otvorila v nej niekoľko gastroprevádzok. Neskôr ju nájomníci zničili a tak je už niekoľko rokov zatvorená.Primátor Trnavy Peter Bročka pripustil, že v priebehu roka sa môže najväčšou investičnou akciou stať revitalizácia verejných priestorov okolo Ulice generála Goliana, ak sa mestu podarí zabezpečiť jej financovanie.„Keď bude výzva, z ktorej by sme mohli pokryť väčšiu časť revitalizácie Golianovej, pretože pôjde o trojnásobnú výšku investície v porovnaní s Prachárňou,“ povedal primátor Bročka.Trnava patrí podľa neho k najviac pripraveným mestám na čerpanie eurofondov a iných externých zdrojov. Stavebné povolenie na revitalizáciu Golianovej, ktorá zahŕňa celé sídlisko, by mala mať radnica k dispozícii niekedy vo februári alebo v marci. Podľa prednostky Mestského úradu v Trnave Kataríny Koncošovej má radnica pripravenú sériu ďalších veľkých projektov, ktoré sa týkajú klimatickej zmeny, verejných priestranstiev alebo zelenej infraštruktúry.