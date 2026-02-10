Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 11.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dezider
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. februára 2026

Trnava vzdá poctu trom výrazným osobnostiam, čestné občianstvo získali Heriban, Matúš a Kalapoš


Tagy: Mesto Trnava odovzdávanie cien

Čestným občianstvom mesta Trnavy in memoriam ocenili poslanci mestského zastupiteľstva herca a hudobníka Daniela Heribana a vysokoškolského pedagóga



Zdieľať
gettyimages 1212897320 676x452 10.2.2026 (SITA.sk) - Čestným občianstvom mesta Trnavy in memoriam ocenili poslanci mestského zastupiteľstva herca a hudobníka Daniela Heribana a vysokoškolského pedagóga Jozefa Matúša. Čestné občianstvo za dlhoročnú prácu s mládežou získal aj pedagóg a dirigent Gabriel Kalapoš. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 25. apríla.

Spojenie s rodným mestom


Daniel Heriban bol rodákom z Trnavy. Aj jeho divadelné a hudobné začiatky sú spojené s rodným mestom. Na ZUŠ Mikuláša Schneidra Trnavského študoval akordeón a prvé herecké skúsenosti získal v Trnavskom túlavom divadle pod vedením Jakuba Nvotu a Kamila Žišku.

Bol členom Slovenského komorného divadla Martin a Slovenského národného divadla, hral aj v niektorých menších divadlách, známym bol aj z televíznych obrazoviek a filmového plátna. Náhle zomrel vo veku 43 rokov v máji 2023.

Jozef Matúš bol tiež rodákom z Trnavy. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda pôsobil od jej vzniku v roku 1997 najskôr ako externý, od roku 2000 ako interný pedagóg. Na Fakulte masmediálnej komunikácie bol vedúcim katedry marketingovej komunikácie, prodekanom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a od roku 2004 dekanom až do zvolenia za rektora v roku 2010.

Schopnosť motivovať a viesť


Docent Matúš bol v minulosti popredným funkcionárom futbalového klubu Spartak Trnava, s jeho pôsobením v ňom sú spojené tri majstrovské tituly Spartaka. Gabriel Kalapoš bol dlhoročným dirigentom zboru Cantica Nova, ktorý viedol viac štyri desaťročia, ale bol tiež zakladateľom a dirigentom aj ďalších zborov. Mal výnimočnú schopnosť motivovať a viesť mladých ľudí.

Pod jeho vedením zbor reprezentoval mesto Trnava a získal významné ocenenia doma i v zahraničí. Je dlhoročným riaditeľom ZUŠ Mikuláša Schneidra Trnavského v Trnave. Mestské zastupiteľstvo v Trnave dnes rozhodlo aj o udelení ďalších ocenení, akými sú Cena mesta Trnava alebo Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava ďalším osobnostiam a kolektívom.


Zdroj: SITA.sk - Trnava vzdá poctu trom výrazným osobnostiam, čestné občianstvo získali Heriban, Matúš a Kalapoš © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mesto Trnava odovzdávanie cien
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Policajt zo Svidníka čelí obžalobe, na kolkoch sa obohatil o vyše 8 500 eur

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 