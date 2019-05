Trnava začne prípravu 10. júna, o Superpohár si zahrá so Slaviou

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Program letnej prípravy Spartaka Trnava na sezónu 2019/20:



10. júna: začiatok letnej prípravy na ŠAM

15. júna: FC Fastav Zlín – FC Spartak Trnava (Zlín, 15.00 h.)

18. júna: FC Spartak Trnava – KFC Komárno (Červeník, 17.00 h.)

22. júna: FC Spartak Trnava – FC Petržalka (Červeník, 17.00 h.)

26. júna: FC Spartak Trnava – MFK Skalica (Červeník, 17.00 h.)

29. júna: SK Sigma Olomouc – FC Spartak Trnava (Olomouc, 15.00 h.)

6. júla: československý Superpohár: SK Slavia Praha – FC Spartak Trnava (Praha)

11. júla: 1. zápas 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/20

18. júla: odveta 1. predkola EL

21. júla: 1. kolo Fortuna ligy 2019/20

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 30. mája (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava absolvujú v letnej príprave, ktorú odštartujú 10. júna šesť prípravných stretnutí. Ligový ročník 2019/20 následne začnú doma proti Seredi a jeseň ukončia v Michalovciach.Spartakovci majú za sebou úspešný ročník, v ktorom dokázali nadviazať na majstrovský titul po 45 rokoch už v jesennej časti, keď sa prebojovali do skupiny Európskej ligy UEFA. V nej získali proti Anderlechtu Brusel, Dinamu Záhreb a Fenerbahce Istanbul sedem bodov, historicky najviac spomedzi slovenských zástupcov. Na jar sa "andeli" radovali z triumfu v Slovnaft Cupe, ktorý si v malom Ríme užili po dlhých 21 rokoch.Ako informoval klubový web, prípravu na novú sezónu odštartujú v pondelok 10. júna, o päť dní neskôr vycestujú na úvodný prípravný duel na pôdu Zlína. V ďalšom priebehu si priaznivci môžu svojich obľúbencov pozrieť v akcii "doma" v Červeníku, kde Spartak odohrá tri stretnutia. Postupne si zmeria sily s Komárnom, Petržalkou a Skalicou. Na konci mesiaca si to "andeli" namieria opäť do Čiech, tentoraz do Olomouca. Júl bude z pohľadu zaujímavých súbojov nabitý, ten prvý sa odohrá 6. júla v Prahe proti Slavii. Víťazi MOL Cupu a Slovnaft Cupu sa tiež stretnú v boji o československý Superpohár.Víťazstvom v Slovenskom pohári sa Spartak kvalifikoval do predkôl Európskej ligy UEFA 2019/20. Začne v jej prvom predkole, ktoré je na programe 11. júla, odveta bude 18. júla.