Trnava získala pred zápasmi v skupine Európskej konferenčnej ligy troch hráčov, jedným z nich je Michal Ďuriš

Bernát na celú sezónu

Djuriča môžu aj kúpiť

Pomohol Škrtel

5.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava získal do svojho kádra hneď troch nových hráčov a môže ich nasadiť v súbojoch skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024.Všetci traja prichádzajú do tímu trénera Michala Gašparíka na hosťovanie.Z belgického Westerla získali Trnavčania ofenzívneho stredopoliara Jána Bernáta , zo srbskej Crvenej Zvezdy Belehrad prišiel stopér Andrej Djurič a z cyperského družstva Othellos Athienou útočník Michal Ďuriš . Informácie priniesol oficiálny web Spartaka.Ako prvého trnavský klub predstavil Bernáta, ktorý u slovenského ligistu strávi celý súťažný ročník. Prešovský rodák vstúpil do seniorského futbalu v Žiline."Som šťastný, že tu môžem byť. Futbal mi už veľmi chýbal poslednú dobu, lebo som kvôli zraneniu nemohol hrať. Som veľmi rád, že prišla ponuka z Trnavy na ročné hosťovanie a teším sa na zápasy,“ povedal Ján Bernát a pokračoval: "Proti Trnave to boli vždy náročné zápasy. Sú tu fyzicky aj technicky veľmi dobre vybavení hráči, výborní fanúšikovia, krásny štadión. Na toto všetko sa teším a verím, že dokážem do tímu pridať svoju kvalitu. Niečo, čo mám ja silné a mužstvu pomôžem. Európa je pre každého lákadlo. Najviac sa asi teším na Fenerbahce, je to obrovský klub. Maju 40-tisícový štadión, ktorý je stále plný. Aj ostatní súperi sú však kvalitní."Stále iba 19-ročný stredný obranca Djurič je odchovanom belehradskej "červenej hviezdy", Spartak získal aj opciu na jeho kúpu."Počul som veľa o klube, o jeho slávnej histórii a o jeho fanúšikoch. Videl som štadión a zázemie klubu. Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo, prakticky za jednu noc a už som v Trnave, ktorá o mňa stála. Som šťastný, že tu budem hrať. Veľmi sa teším na zápasy v európskom pohári, kde narazíme na super tímy a chceme vyhrať všetko, čo sa bude dať," uviedol Djurič.Skúsený 35-ročný zakončovateľ Ďuriš bude v Trnave hosťovať do decembra. Odchovanec banskobystrického futbalu ešte v roku 2010 odišiel do Plzne, neskôr hral aj v ruskom Orenburgu a v ostatných sezónach na Cypre.S Omoniou Nikózia tam získal titul, teraz patrí klubu Othellos Athienou."Útočníka bolo najťažšie zohnať. Nemali sme to vôbec pripravené, lebo nikto nerátal, že nám na dlhšie vypadne Ďjuričin. Veľmi ťažko sa zháňajú hráči v septembri. V posledných dvoch až troch dňoch sme mali veľa ponúk na útočníkov, ale nikdy som o nich nepočul a nevidel som ich. Mali sme dáta, ale netrúfal som si zobrať útočníka, ktorého som vôbec nepoznal. Som rád, že sme boli trpezliví a zachovali sme si chladnú hlavu. Boli sme dokonca rozhodnutí, že pokiaľ by nevyskočil niekto overený alebo zaujímavý, tak nezoberieme nikoho. Nakoniec nám pomohol Škrťo a prišlo toto meno. Hneď sme začali na tom pracovať. Tá voľba bola jasná, že pokiaľ je šanca ho sem dostať, tak sa o to pokúsime. Skvelú robotu odviedol celý klub a rýchlo sme sa dohodli. Bude to obrovský impulz do mužstva aj do slovenskej ligy. Verím, že nám výrazne pomôže v skupine aj v lige. Typologicky sa hodí do Trnavy, svoju kvalitu dokázal aj na reprezentačnej úrovni," informoval trnavský kouč Michal Gašparík.V H-skupine EKL súpermi Trnavčanmi budú turecký Fenerbahce Istanbul , bulharský Ludogorec Razgrad a dánsky FC Nordsjaelland