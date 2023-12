Trnavčania absolvujú prvé miestne referendum, budú hlasovať o zrušení súčasnej parkovacej politiky mesta

Niekoľkohodinové grilovanie

12.12.2023 (SITA.sk) - Miestne referendum o parkovacej politike v Trnave sa bude konať v sobotu 13. januára 2024 od 7:00 do 22:00. Mestské zastupiteľstvo v Trnave vyhlásilo referendum na základe petície skupiny obyvateľov.Trnavčania tak dostanú možnosť v historicky prvom miestnom referende hlasovať o zrušení terajšej parkovacej politiky mesta.Aj keby bolo referendum úspešné, podľa vedúceho právneho odboru Mestského úradu v Trnave Igora Kršiaka jeho výsledky nemôžu prinútiť poslancov hlasovať proti ich vôli.Poslanci ľudové hlasovanie vyhlásili po niekoľkohodinovom „grilovaní“ predsedu petičného výboru Rudolfa Krajčoviča.Primátor Trnavy Peter Bročka a viacerí poslanci ho konfrontovali s jednotlivými otázkami, ktoré dával petičný výbor podpisovať občanom.Najviac rezonovala prvá otázka, ktorou by účastníci referenda mali rozhodnúť o zrušení terajšej parkovacej politiky mesta, čo by znamenalo parkovanie zadarmo. Krajčovič však vyhlásil, že cieľom referenda nie je parkovanie zadarmo.V diskusii tiež vyšlo najavo, že opoziční poslanci si založili občianske združenie Trnava parkuje s rozumom, ktorého cieľom bola práve petícia za referendum. Začali tiež zbierať peniaze na referendovú kampaň.Krajčovič pripustil spoluprácu s opozičnými poslancami, sám sa však dištancoval od „akéhokoľvek politického kalkulu“.Pod petíciou bolo 16 715 platných podpisov, čo je viac ako zákonom určených 30 percent. V novodobej histórii samosprávy pôjde v Trnave o úplne prvé miestne referendum.Trnavčania budú v ľudovom hlasovaní odpovedať na päť otázok. Prvá sa týka zrušenia všeobecne záväzného nariadenia, ktoré rieši parkovanie v meste.Druhá otázka hovorí o podmienke vybudovať záchytné parkoviská s kapacitou 1 380 bezplatných parkovacích miest, tretia o pravidelnej kyvadlovej autobusovej doprave zo záchytných parkovísk do centra mesta, štvrtá a piata otázka sa týka konkrétnych podmienok pre zavedenie rezidentského parkovania v meste.Výsledky miestneho referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. V Trnave je aktuálne 53 310 oprávnených voličov.