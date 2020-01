Trnavčania sa búria proti vyššej dane z nehnuteľnosti, petícia je už na radnici

Najmohutnejšia petícia v meste

Prvoplánové riešenie

3.1.2020 (Webnoviny.sk) - Petíciu proti trojnásobnému zvýšeniu dane z nehnuteľnosti v Trnave adresovanú mestskému zastupiteľstvu odoslala v piatok jej iniciátorka Milena Bobeková so zaručeným elektronickým podpisom Mestskému úradu v Trnave.K textu petície priložila súbor s menami 3 255 ľudí, ktorí ju podporili na internete, ako aj súbor s 1 100 menami a adresami signatárov petície. Agentúru SITA o tom informovala Bobeková, ktorá petičnú akciu rozbehla začiatkom decembra. Ide o najmohutnejšiu petíciu v Trnave za posledné roky.Ak petíciu určenú mestskému zastupiteľstvu podporí viac ako tisíc osôb, podľa zákona sa ňou musí mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní zaoberať. Taktiež musí umožniť vystúpiť aj zástupcovi a členom petičného výboru.Trnavskí mestskí poslanci v decembri minulého roku schválili s účinnosťou od 1. januára zvýšenie dane za byty a domy z 35 centov na jedno euro za meter štvorcový, za priestory na podnikanie z 3,50 eura na 5 eur za meter štvorcový a miernejšie išli hore aj niektoré ďalšie sadzby. Trnava sa tak stala v daniach jedným z najdrahších miest na Slovensku. Bobeková v petícii navrhovala miernejšie zvýšenie sadzieb dane.„Apelujeme na Vás, vážení poslanci, aby ste zastupovali naše záujmy ako občanov mesta Trnava a hľadali riešenia, ktoré nebudú na úkor obyvateľov, podnikateľov a majiteľov nehnuteľností v meste Trnava. Príjmy Trnavy z podielových daní už niekoľko rokov po sebe rastú a trojnásobné zvýšenie dane z nehnuteľnosti je nedôvodným, odborne neodargumentovaným a prvoplánovým riešením. Trnava má jednu z najvyšších sadzieb dane z nehnuteľnosti na Slovensku, čo bude mať sekundárny dopad na odradenie potenciálnych investorov pôsobiť v meste Trnava,“ píše sa v texte petície.Ďalší osud petície majú v rukách poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave. Primátor Trnavy Peter Bročka po oznámení vzniku petície povedal, že najbližšie zastupiteľstvo by malo byť až vo februári.„Nespochybňujem nikoho petičné právo, odporúčam však vždy si dať pozor na to, či akákoľvek petícia spĺňa aj všetky formálne náležitosti, aby mohla byť vybavená podľa zákona,“ dodal vtedy Bročka. Bobeková je presvedčená, že minimálne 1 100 podpisov s adresami je právoplatných v zmysle zákona o petičnom práve.