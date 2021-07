Trnavská arcidiecézna charita nájde desať bytov pre ľudí, ktorým hrozí bezdomovectvo

V prvom rade musia chcieť

Financovanie z eurofondov

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Trnavská arcidiecézna charita zabezpečí bývanie v podnájme a komplexnú odbornú pomoc pre ľudí, ktorým hrozí bezdomovectvo, alebo sa už ocitli na ulici. Vďaka projektu Dostupné bývanie môže teraz charita pre vybraných klientov sprostredkovať prenájom v desiatich bytoch a pomôcť im tak vyhnúť sa bezdomovectvu.„Ľudí, ktorých do projektu naši pracovníci vyberú, musí spájať veľká motivácia zmeniť svoju súčasnú situáciu. Po celý čas budú preto intenzívne spolupracovať s tímom odborníkov a pripravovať sa na to, že sa postavia na vlastné nohy a budú žiť svojpomocne,“ vysvetlila manažérka rozvoja sociálnych služieb Trnavskej arcidiecéznej charity Katarína Pažitková.Charita podľa jej hovorkyne Dariny Kukuľovej Kvetanovej do tímu prijala sociálnych pracovníkov, psychológa, asistenta bývania a pracovníka pre riešenie bytových otázok. Tí pomôžu núdznym zbaviť sa dlhov, komunikovať s úradmi, nájsť si prácu či vybaviť invalidný dôchodok.„K tomu, aby raz dokázali fungovať samostatne, im budú osožné aj rekvalifikačné kurzy a poznatky o tom, ako hospodáriť s rodinným rozpočtom. Vďaka terapiám so psychológom zas môžu riešiť dlhodobo nahromadené problémy,“ dodala Kukuľová Kvetanová.V projektovom tíme bude podľa nej tiež človek, ktorý si v minulosti prešiel podobnou nepriaznivou životnou situáciou, úspešne ju prekonal a dnes môže byť pre núdznych motiváciou.Projekt Dostupné bývanie je financovaný z európskych fondov a vychádza z modelu, ktorý vznikol v severských krajinách. Jeho hlavným cieľom je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné a samostatné ubytovanie pre ľudí, ktorí nemajú prístup k vlastnému bývaniu.Trnavská arcidiecézna charita je jednou z organizácií, ktoré sa úspešne zapojili do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a na projekt získali financie z eurofondov.