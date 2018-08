Trnavská jeseň na viacerých frontoch, Godál: Spraviť dobré renomé

Na ilustračnej snímke radosť hráčov Spartaka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 31. augusta (TASR) - Na futbalistov FC Spartak Trnava čaká európska jeseň. V D-skupine Európskej ligy si zmerajú sily s Anderlechtom Brusel, Fenerbahce Istanbul i Dinamom Záhreb a dúfajú, že doterajšie výkony z medzinárodných konfrontácií sa im podarí preniesť aj do Fortuna ligy.Tréner Radoslav Látal dosiaľ všetko podriadil európskemu úspechu:Zo slovenského kvarteta na štarte (ŠK Slovan Bratislava, FC DAC 1904 Dunajská Streda, AS Trenčín) sa jedine Spartak prebojoval do hlavnej časti, no v najvyššej domácej súťaži figuruje po šiestich kolách s bilanciou 2-2-2 na siedmej priečke.Trnavčania budú musieť zosúladiť účinkovanie vo FL a EL aj počas celej jesene.povedal Boris Godál.Podľa kapitána si Spartak už postupom zabezpečil ďalšie zaujímavé konfrontácie bez ohľadu na výsledok žrebu.dodal Godál.Úvodné kolo skupinovej fázy je na programe vo štvrtok 20. septembra, Trnavčania sa dovtedy môžu sústrediť na domácu scénu. Už v nedeľu odohrajú súboj 7. kola FL proti Trenčínu. Ten má na šiestej pozícii rovnaký počet bodov s duelom k dobru.