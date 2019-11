Trnavská nemocnica má nové CT, uviedla ho ministerka zdravotníctva

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 28. novembra (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) uviedla vo štvrtok oficiálne do prevádzky vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava nový CT prístroj tretej generácie. Je súčasťou nákupu 17 zariadení pre 13 slovenských nemocníc, ktoré rezort zaobstaral centrálne v elektronickej aukcii. V trnavskej nemocnici nahradil starší CT prístroj, spolu má rádiologická klinika FN k dispozícii dva moderné centrálne tomografy.informoval riaditeľ nemocnice Daniel Žitňan. Primár rádiologickej kliniky Andrej Klepanec uviedol, že vďaka dvom CT môžu vyšetriť až 70 pacientov za deň a čakacie doby na vyšetrenie sa skrátia zhruba na týždeň. "" povedal.Ministerka Kalavská ocenila odbornosť a erudíciu trnavského rádiologického pracoviska, ktoré dosahuje, ako uviedla, špičkové výsledky a radí sa medzi popredné pracoviská v oblasti diagnostickej a intervenčnej rádiológie na Slovensku. "povedala. Nový CT prístroj podľa jej slov skracuje aj dobu vyšetrenia i znižuje radiačnú záťaž pacienta i personálu. Dodala, že po rokoch prichádza postupne v slovenských nemocniciach k výraznej obnove prístrojovej techniky, vďaka centrálnemu obstarávaniu bolo ušetrených približne 17 miliónov eur, ktoré nemocnice môžu investovať do ďalších oblastí.Riaditeľ nemocnice doplnil, že vybavenie rádiologickej kliniky modernou technikou prináša so sebou benefit v podobe záujmu mladých lekárov tam pracovať. "konštatoval Žitňan s tým, že toto je krok, ako udržať mladých odborníkov na Slovensku.