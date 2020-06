Trnavská župa vyčlenila takmer 90-tisíc eur na pomoc obciam v súvislosti s koronakrízou, musia však splniť jednu podmienku

Podpora aktivít proti živelným udalostiam

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) poskytne čiastku 88 500 eur z Centrálneho krízového fondu 24 obciam na refundáciu nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19. Rada Centrálneho krízového fondu podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča rozhodla, že podporí všetkých žiadateľov.Obce peniaze využili napríklad na dovybavenie dobrovoľných hasičov, na dezinfekciu verejných priestorov, dokúpenie ochranných prostriedkov alebo bezdotykových teplomerov.Rada Centrálneho krízového fondu zároveň podľa Viskupiča vyčlenila 100-tisíc eur na podporu aktivít zameraných na predchádzanie živelných udalostí, prírodných katastrof a kríz spôsobených zmenou klímy na území kraja.Župa tiež podporí preventívne opatrenia na zníženie rizika ohrozenia zdravia obyvateľov.Minimálna výška dotácie je stanovená na 1000 eur, o peniaze môžu žiadať tie mestá a obce, ktoré v tomto roku uhradili príspevok do fondu.Trnavský samosprávny kraj spolu s obcami tvorí Centrálny krízový fond už od roku 2009. Do fondu prispievajú dobrovoľne obce čiastkou 50 centov na obyvateľa a kraj čiastkou 66 centov na obyvateľa.Kto do fondu prispieva, môže dostať v prípade mimoriadnej situácie nenávratný príspevok na odstránenie následkov.V rámci výziev môžu mestá a obce žiadať aj o príspevok na preventívne opatrenia. Z tohto fondu v minulosti najviac peňazí čerpali obce postihnuté povodňami, prívalovými dažďami a veternými smršťami.V roku 2013 išli peniaze z fondu aj na riešenie kalamitného výskytu komárov na Žitnom ostrove a na Záhorí.