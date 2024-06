Trnavskú automobilku Stellantis spojí so Zavarom cyklotrasa, výstavba by mohla začať už v lete

Cyklolávka ponad diaľnicu

Niečo chystá aj Trnava

6.6.2024 (SITA.sk) - Trnavský samosprávny kraj chce v tomto roku začať s výstavbou cyklotrasy, ktorá spojí trnavskú automobilku Stellantis s obcou Zavar.Podľa trnavského župana Jozef Viskupiča má tento projekt schválené financovanie z plánu obnovy, prebieha verejné obstarávanie a ak nenastanú komplikácie, stavebné práce by sa mohli začať už v lete.Viskupič to povedal na štvrtkových raňajkách pre cyklistov na Námestí SNP v Trnave, ktoré boli podporou pre kampaň Do práce na bicykli.Okrem samotnej cyklotrasy v dĺžke 1,8 kilometra, je súčasťou zákazky vybudovanie cyklolávky ponad diaľnicu D1. „Tam je najväčšou výzvou práve prekonanie diaľnice, som rád, že zdroje z plánu obnovy nám to umožnia,“ dodal Viskupič.Táto cyklotrasa s premostením diaľnice umožní prepojiť krajské mesto s Vážskou cyklomagistrálou. Predpokladaná hodnota zákazky bola v tomto prípade vyrátaná na 1,9 milióna eur bez DPH, pričom len samotná cyklolávka ponad diaľnicu má stáť 1,3 milióna eur.Ďalšie zlepšenie podmienok pre cyklistov chystá aj Trnava. Už prebieha výstavba dvojkilometrovej cyklotrasy na Ulici J. Bottu a Moyzesovej ulici, podpísaná je zmluva so zhotoviteľom aj na cyklistické spojenie Trnavy po kataster Hrnčiaroviec nad Parnou.Trnava bude v tomto prípade podľa viceprimátora Marcela Krajča čakať na vyhodnotenie druhej cyklovýzvy na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Trnava sa uchádza o peniaze v rámci tejto cyklovýzvy až s piatimi projektami.