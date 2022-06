Trnavský kraj bude podľa Viskupiča v lepšej finančnej kondícii než na začiatku volebného obdobia

Finančné zdravie sa zlepšilo

Kraj utrpí výpadkom príjmov

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Trnavský samosprávny kraj bude na konci tohto volebného obdobia vo výrazne lepšej finančnej kondícii ako na jeho začiatku. Povedal to trnavský župan Jozef Viskupič pri hodnotení hospodárenia kraja v rokoch 2017 až 2022.„Volebné obdobie neskončíme s vydrancovanými účtami a bude na nich aj niekoľko miliónov na prekrytie nových výziev, keďže nejdeme do dobrých čias,“ povedal Viskupič.Primárnou úlohou na začiatku volebného obdobia bolo zastabilizovať financovanie. Celková úverová zaťaženosť kraja v roku 2017 bola podľa Viskupiča na úrovni 46,6 percenta z bežných príjmov v predchádzajúcom roku, na konci tohto roku by to malo byť približne 33 percent k celkovým skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roku.Kraj v hodnotení finančného zdravia žúp, ktoré pravidelne robí INEKO , medzi rokmi 2017 a 2020 poskočil zo šiesteho na tretie miesto.Prelomenie veta prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri zákone o financovaní voľného času dieťaťa spôsobí kraju už v tomto roku výpadok príjmov v odhadovanej výške od 2,3 do 7,1 milióna eur.„Ohrozená je vysoká investičná chuť kraja, bude teda naplánovaných aj zrealizovaných menej investícií,“ dodal Viskupič. Výpadok v roku 2023 odhaduje na 14 – 20 miliónov eur.Trnavský samosprávny kraj v roku 2019 zriadil Radu pre rozpočet kraja, ktorá je poradným orgánom župana. Jej úlohou je poskytovať nezávislé hodnotenia a odporúčania k hospodáreniu župy, záverečnému účtu a návrhu rozpočtu.