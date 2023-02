Trnavský kraj hlási už druhú tragickú dopravnú nehodu, len 17-ročný chlapec zrážku auta do stromu neprežil (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.2.2023 (SITA.sk) - Medzi obcami Kľačany a Sasinkovo v okrese Hlohovec zišlo vo štvrtok večer na rovnom úseku vozidlo VW Golf z cesty a narazilo do stromu. V aute sa okrem 20-ročného vodiča viezli aj dvaja spolujazdci. Najmladší z posádky, len 17-ročný chlapec, utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom.Ako ďalej informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová , vodiča so zraneniami transportoval do nemocnice vrtuľník, ďalšieho 18-ročného spolujazdca zasa privolaná RZP. Z vraku auta ich ešte predtým museli vyslobodiť privolaní hasiči.„Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Na miesto bol vyslaný posttraumatický tím a policajti privolali aj znalca z odboru cestná doprava,“ dodala Zlatica Antalová.Polícia zároveň pripomína, že v priebehu týždňa ide na cestách Trnavského kraja už o druhú tragickú nehodu, pri ktorej vyhasol mladý život.